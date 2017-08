Asianajaja: Turun puukottaja osaa suomea

Poliisi jatkoi keskiviikkona Turun puukotusten pääepäillyn Abderrahman Mechkahin kuulusteluja Turun yliopistollisen keskussairaalan tiloissa. Poliisi kuulusteli Mechkahia kolmisen tuntia.

Mechkahin asianajaja Kaarle Gummerus oli keskiviikon kuulustelussa paikan päällä, mutta hän ei halunnut kommentoida niiden sisältöä. Gummerukselle on määrätty ilmaisukielto tapauksen tutkintaan liittyvien asioiden suhteen.

– Voin kertoa, että kuulusteluja on jatkettu ja henkilön fyysinen vointi on parempi kuin ennen. Olen tavannut hänet nyt muutaman kerran ja hän on toipumaan päin, Gummerus sanoi.

Gummerus ei myöskään kommentoinut pääepäillyn henkilöllisyyteen tai ikään liittyviä kysymyksiä, eikä hän omien sanojensa mukaan tiennyt miten tai milloin pääepäilty siirretään Tyksistä Hämeenlinnan vankisairaalaan.

Sen sijaan Gummerus kertoi, että hän oli käynyt Mechkahin kanssa suomenkielisen keskustelun ennen päivän kuulustelua.

– Hän osaa suomea jonkin verran ja tänään olemme istuneet hänen kanssa noin tunnin ilman tulkkia. Ei hän suomea kovin hyvin osaa, mutta pystyimme hyvin keskustelemaan, Gummerus sanoi.

Poliisin kuulustelussa Mechkah kommunikoi kuitenkin tulkin välityksellä. Gummerus arvioi, että poliisi kuulustelee Mechkahia seuraavan kerran muutaman päivän kuluttua.

Mechkah on asianajajansa mukaan myöntänyt Turun keskusta-alueen perjantaiset puukotukset. Gummerus ei kuitenkaan halunnut kertoa, onko Mechkah ollut kuulusteluissa suostuvainen yhteistyöhön poliisin kanssa.

– En ota siihen kantaa, miten hän näihin kuulusteluihin suhtautuu.​