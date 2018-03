Asiakasseteliä pitäisi tarjota kotihoitoon ja hammasproteeseihin – maakunta voisi halutessaan laajentaa setelin käyttöä

Opposition vastustaessa hallituksen esityksiä, mitään valmista ei tule koskaan, ainahan tulee uudet oppositiot. Puolueet vaan pysyvät samoina, mutta mielipiteet ja ajatukset muuttuvat sitä mukaa missä roolissa istuvat. Että sillee. Kyllä olis aika saada jo jotaina aikaiseksi. Pysyköön oppositio lestissään. Siihen jos mihin on mennyt aikaa ja rahaa. Kalliiksi on tullut tähänkin meneenssä jo iän ikuinen sote -uudistus. Liekö 10-20 v uudistettu ja tässä vielä ollaan. Sukupolvetkin jo ehtineet vaihtua suurelta osin. Huh heijaa. Nyt on syytä mennä maaliin ja arvioida sitteen 10 v kuluttua missä mennään.

Kyllästyttää jo tuollainen asioiden hoito. Jos työpaikoilla, yrityksissä ja myös kotioloissa jappastais vuosikymmeniä ei syntyis sutta eikä p......