Asevientiin vaikuttaa myös Suomen huoltovarmuus - EU:n ja YK:n kieltolistat ovat ratkaisevia

Vaatimukset kieltää asevienti konfliktialueille ajaa vain sotilaallisesti varustautuneiden suurvaltojen etua. Vain niillä on varaa kerätä rauhan aikana suuret määrät sotilastarvikkeita. Konfliktitilanteessa tarvikkeiden ja aseiden kulutus on suurta, jolloin pienen tai muuten heikosti varustautuneen valtion varastot loppuvat nopeasti. Rajoituksia pohdittaessa pitäisi ottaa huomioon kumpi osapuoli on hyökkääjä ja kumpi enemmän moraalisesti oikeassa, vaikka se erityisesti nykyään valheiden järjestelmällisen levittämisen aikana vaikeaa onkin.