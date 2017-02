Asbestirakenteiden purkamisen sääntöjä kiristettiin – asiantuntija kertoo, mitä lakimuutos tarkoittaa

Viime vuoden alussa voimaan astunut lakimuutos kiristi asbestia sisältävien rakenteiden purkamiseen liittyviä vaatimuksia. Pienempien remonttien teettäjille on kuitenkin ollut epäselvää, mitä muutoksia uusi laki toi.



Milloin asbesti pitää ottaa huomioon, ylitarkastaja Lasse Ketola Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (avi) työsuojelun vastuualueelta?



– Ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee kartoittaa, sisältävätkö rakenteet asbestia. Rakennuttaja vastaa siitä, että asbestikartoitus tehdään.



Miten menetellään, jos rakenteet sisältävät asbestia?



– Työn teettäjän vastuulla on teettää työ valtuutetulla asbestinpurkuyrityksellä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue pitää lupa-asioiden käsittelemiseksi asbestipurkutyöluvista rekisteriä.



Saako vaikkapa omakotitaloa remontoiva purkaa itse asbestia sisältäviä rakenteita?



– Saa, mutta asbestilta pitää suojautua asianmukaisesti. Lisäksi on huomioitava, että asbestijätteen käsittely ja asbestikuidut eivät saa aiheuttaa vaaraa muille.