Tällainen vuodatus osoittaa erittäin selkeästi epäammatillisen suhtautumisen esiintulleiden ongelmien selvittelyissä ja vielä opetuslaitoksen ammattihenkilöiden puolelta.

Jos ja kun selkeästi esitetettyssä yksittäistapauksessa on kohdattu epäasiallista käytöstä tai uhkailua, niin kai aikuinen opettaja osaa toimia ja tehdä asiasta tutkintapyynnön poliisille. Tutkintapyyntö on siinä mielessä ikävä että ilmoittajan on pystyttävä puhumaan totta ja myös tarvittaessa vakuutettava se valalla oikeudessa.

Säälittävää vihjailla ja leimata vanhempia perustelematta mitä on tapahtunut, kuinka on toimittu ja mistä tilanne on kehittynyt. Mutta tällainen on koululaitosten vakiintunut käytäntö ja toimintamalli Suomessa.