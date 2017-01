Arkkipiispa: Kirkon palveltava myös samaa sukupuolta olevia aviopareja

Miten kirkko voi palvella samaa sukupuolta olevia aviopareja kun kirkon virallisen kannan mukaan avioliitto on miehen ja naisen liitto. Kirkko riitaantuu itsensä kanssa jos opetus ja käytäntö eroavat toisistaan. Sellainen ei voi kauan menestyä. Joko toimitaan kirkon tunnustuksen mukaan tai sitten se on hylättävä. Molempi ei tässä onnistu. Tunnustuksen hylkääminen johtaa taas siihen ettei kirkossa mikään ole varmaa ja luotettavaa koska asiat mitä kirkossa on vuosisatoja pidetty tärkeänä ja oikeana, voidaan ihmismielipiteillä hyljätä ja vieläpä niin ettei asiassa ole löydettävissä minkään sortin yksimielisyyttä mikä nyt ainakin olisi ainoa mahdollisuus näin tärkeissä asioissa. Kirkon ja sen palvelijoiden yksi tehtävä on olla vastustamassa niitä voimia jotka yrittävät viedä yhteiskunnallista elämää väärään suuntaan ja tapoihin joihin moni valtakunta on kaatunut kun kaikenlaiset himot ja perverssit tavat ovat saaneet valtaa. Elämme aikaa jolloin poikkeava seksuaalisuus on ylikorostetusti esillä ja nyt myös kirkko on ajamassa ja sallimassa luonnon vastaista toimintaa. Tämä ei ole Jumalan tahto.