Arkeologia näkyy nyt Turun keskustassa ja vetää matkailijoita

Turun Kauppatori täyttyi toukokuun aikana metalliaidoista ja niiden ääressä seisovista kaupunkilaisista. Syynä ovat laajat arkeologiset kaivaukset, jotka paljastavat vähitellen kivetyksen alle jäänyttä historiaa.

Kaivauksia on tänä keväänä tehty myös Katedralskolanin liikuntasalin lattian alla. Koulu sijaitsee aivan Vanhan suurtorin kupeessa keskiaikaisen Turun keskustassa. Kun liikuntasalin kaivaukset päätettiin esitellä kesäkuun aikana yleisölle pop up -museona, tarjolla olleet kierrokset varattiin loppuun hetkessä ja niitä piti lisätä.

– Historia rakentaa paikallista identiteettiä ja kiinnostaa isoa osaa ihmisistä, sanoo Turun vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes.

Historian osuutta Turun matkailun vetovoimasta on vaikea arvioida, mutta merkittävä se on, kertoo viestintäjohtaja Saara Malila. Matkailu on Turussakin kasvava palveluala, jonka työllistävän vaikutuksen arvioidaan olevan noin 3 500 henkilötyövuotta.

Rakentaminen jatkuu suunnitellusti

Tutuimpia Turun historiakohteita ovat esimerkiksi Turun linna, kesäkuun lopun Keskiaikamarkkinat sekä vuonna 1995 aloittanut Aboa Vetus & Ars Nova -museo, jossa esiin kaivettua keskiaikaista kaupunkia on esillä pysyvästi. Kesäisin kaivauksia on jatkettu museon pihalla, jossa yleisö on voinut tavata päivystävän arkeologin.

Tänä vuonna museo on värvännyt yleisöarkeologian kehittämishankkeeseen mukaan viidentoista maallikon joukon, joka pääsee syvemmin mukaan arkeologiseen tutkimukseen ja siitä tiedottamiseen. Nämäkin vapaaehtoiset löytyivät nopeasti.

Sekä Kauppatorin että Katedralskolanin kaivauksiin on syynä remontti. Kauppatorin laaja kaivaus liittyy massiivisen parkkitilan rakentamiseen torin alle, jumppasalin puolestaan yleiseen peruskorjaukseen. Liikuntasalin korjaus on myös esimerkki siitä, että yleensä tutkimusten jälkeen rakentaminen jatkuu suunnitellusti. Esiin kaivetut vanhat rakenteet peitetään kevyellä maa-aineksella, jonka on tarkoitus säilyttää ne ehjinä.

Sen jälkeen päälle rakennetaan lattia ja halli palaa liikuntakäyttöön.