Yle kertoo saaneensa haltuunsa huomenna julkistettavan liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) selvityksen, jossa on pohdittu liikenneverkon ylläpidon ja rahoituksen uudistamista.



Yle uutisoi LVM:n esittävän, että liikenteen veroja alennetaan 1,6 miljardia euroa ja vastaava summa kerättäisiin tienkäyttöoikeuteen perustuvilla maksuilla. Maksut sidottaisiin ainakin aluksi aikaan esimerkiksi viikko- tai kuukausimaksuina, joiden suuruus riippuisi auton hiilidioksidipäästöistä.



Pelättyä paikannusta järjestelmä ei edellyttäisi, mutta maksut voitaisiin myöhemmin periä kilometripohjaisinakin kuljettajan suostumuksella.



Maksut keräisi uusi liikenneverkkoyhtiö, jonka osakkeet omistaisivat valtio ja maakunnat. Mallin on määrä olla budjettineutraali.







Hallituksen pitäisi päättää uudesta liikenneverkkoyhtiöstä keväällä, jotta se voisi aloittaa ensi vuonna. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajan Ari Jalosen (ps.) mukaan puolueet ovat yhtä mieltä siitä, että jonkinlainen uudistus tarvitaan väistämättä.



– Kaikki tiedostavat sen, että jotain on tehtävä. Nykymalli on tiensä päässä. Jos mitään ei tehdä, korjausvelka kasvaa koko ajan. Jos joku keksii paremman mallin, niin tuokoon sen julki, Jalonen kehottaa.



Jalosen mukaan edellisen eduskunnan aikana koottu parlamentaarinen työryhmä perehtyi liikenneinfrastruktuurin kuntoon, korjausvelkaan ja liikenneverkon rahoituksen ongelmiin päätyen yksimieliseen loppuraporttiin.



Korjausvelan pienentäminen vaatisi lisärahoitusta, mutta nykyinen veropohja uhkaa Jalosen mukaan päinvastoin rapautua.



– Autoilun verotus perustuu kaikissa muodoissaan päästöihin. Uudet autot päästävät vähemmän, joten niistä saadaan vähemmän veroja. Siinä vaiheessa kun joukkoliikenne tehostuu ja liikenteeseen tulee robottiautot ja muut, vähenee autojen kappalemääräkin, Jalonen selittää.







Liikenneverkon siirtäminen valtion Liikennevirastosta osakeyhtiön ylläpidettäväksi mahdollistaa Jalosen mukaan sen, että tiestön rahoittamiseen voidaan käyttää nykyistä enemmän EU-varoja.



– Pelkkä hallinnointimallin muuttaminen tuo siis lisää rahaa. Osakeyhtiön on tietysti oltava yhteiskunnan sataprosenttisesti hallinnoima. Sähköverkkojen kaltaista virhettä ei voi päästää tapahtumaan toista kertaa, Jalonen sanoo.



Osakeyhtiö ei voi periä veroja, joten se rahoitetaan maksuilla, joiden vastineeksi kuluttajat saavat tienkäyttöoikeutta.



– Samalla saadaan esimerkiksi ulkomaiset rekat maksujärjestelmän piiriin, Jalonen huomauttaa.



Jalonen uskoo, että uudistus pienentää kotimaan kuljetusalan kokonaiskustannuksia, mikä parantaisi yritysten kilpailukykyä ja kuluttajien ostovoimaa. Hän ei halunnut perustella keskiviikkona Lännen Medialle tarkemmin mihin perustaa arvionsa, koska LVM:n selvitys julkistetaan vasta torstaina.







YLE:n mukaan uudistus lisäisi esitetyssä muodossa autoilun kustannuksia maaseudulla kaupunkeihin verrattuna.



– Käymieni keskustelujen pohjalta tilanne nimenomaan ei voi olla näin, Jalonen sanoo.



Jalosen mukaan vielä tässä vaiheessa ei kannata takertua pieniin yksityiskohtiin.



– Tämä ei ole vielä hallituksen esitys. Kuten esimerkiksi liikennekaaren kohdallakin huomattiin, hallituksen esitys muuttui huomattavasti alkuperäisestä ministeri Bernerin esityksestä, Jalonen muistuttaa.







