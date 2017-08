Arctia kumoaa ruotsalaisuutiset – Suomen murtajia ei olla siirtämässä Luulajaan

Suomalaisia jäänmurtajia ei suunnitella sijoitettavaksi Ruotsin Luulajaan. Valtion jäänmurtajayhtiön Arctian toimitusjohtaja Tero Vauraste oikoo Lännen Medialle ruotsalaisissa tiedotusvälineissä torstaina ja perjantaina liikkuneita tietoja.

– Meillä on vielä useita vuosia voimassa sopimus Helsingin jäänmurtotukikohdasta, emmekä ole juuri nyt etsimässä uutta. Isoja laivoja ei olla siirtämässä mihinkään, Vauraste sanoo.

Luulajan satama on Ruotsin jäänmurtajien päätukikohta. Radio Norrbotten kertoi torstaina, että Luulajan satamasta olisi tiedusteltu, voisiko sinne sijoittaa myös suomalaisia murtajia.

Vaurasteen mukaan Arctia neuvottelee Luulajan sataman kanssa tällä hetkellä vain satamajäänmurrosta. Hän ei ole itse nähnyt ruotsalaisuutisia, mutta tieto niistä tuli Arctiaan jo torstaina

– Syntyi sellainen kuva, että jutussa on satamajäänmurtoasia mennyt liian laajaan kontekstiin, Vauraste sanoo.

Suomen murtajat ovat laiturissa Helsingin Katajanokalla silloin, kun niille ei ole murto- tai muita tehtäviä. Arctia kilpailutti jäänmurtajatukikohtansa vuosikymmenen vaihteen jälkeen. Katajanokka säilytti paikkansa, vaikka moni muukin satama osallistui kilpailutukseen.

Murtajilla on eniten tehtäviä Pohjanlahdella ja Perämerellä, mutta sopivaa satamakapasiteettia ei ole riittävästi valmiina yhtä paljon kuin Helsingissä. Esimerkiksi Ajoksen syväsatamaan Kemissä olisi pitänyt tehdä miljoonien eurojen investoinnit, jotta Suomen jäänmurtajalaivasto olisi voitu siirtää sinne.

– Pitemmän ajan näkemys on, että emme tule tarvitsemaan mitään jäänmurtajatukikohtaa, vaan tulevaisuudessa kalusto on sellaista, että se on ympäri vuoden töissä, Vauraste sanoo.