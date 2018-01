Valtakunnansyyttäjä instituutiona on saanut erittäin vakavan kolhun, sanoo apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen STT:lle.

- Kyllä me olemme tästä varmasti mainekolhun saaneet, mutta on syytä huomata, että tämä kohdistuu erityisesti valtakunnansyyttäjäinstituutioon.

Oikeusministeriö kertoi esittävänsä huomenna valtioneuvostolle valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen irtisanomista. Ministeriön arvion mukaan Nissisellä ei enää ole edellytyksiä hoitaa valtakunnansyyttäjän tehtävää joulukuun tuomion jälkeen.

Korkein oikeus tuomitsi Nissisen joulukuussa tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 40 päiväsakkoon. Oikeuden mukaan Nissinen osallistui esteellisenä syyttäjälaitoksen koulutushankintoihin.

- Tämä on meille vakava päivä, sen voi sanoa. Että todellakin oikeushistoriassa on ensimmäistä kertaa tapahtunut niin, että tällainen esitys on pitänyt tehdä.

Toiviaisen mukaan se, miten uskottavuus palautetaan, on vaikea kysymys.

- Uskon, että kun syyttäjälaitos jatkaa asianmukaista ja asiallista työtään korkeita eettisiä periaatteita noudattaen, niin me olemme luottamuksen arvoisia.

Toiviainen toivoo, ettei Nissisen tuomio leimaisi koko syyttäjälaitosta.

- Syyttäjät ovat tehneet hyvää ja asianmukaista työtä syyttäjätoiminnassa, ja toivoisin, että tämä ei jättäisi koko syyttäjäkunnan päälle ikävää kolhua.

Toiviainen toimii nyt ja toimi jo oikeusprosessin aikana Nissisen sijaisena.

Mäenpää: Ministeriön esitys linjassa KKO:n tuomion kanssa

Oikeusministeriön esitys valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen irtisanomisesta on linjassa korkeimman oikeuden (KKO) tuomion kanssa, sanoo Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää STT:lle. Mäenpään mukaan KKO katsoi joulukuisessa tuomiossaan Nissisen menettelyn heikentäneen luottamusta syyttäjälaitoksen toimintaan.

- Mielestäni tuomiossa oli peruste, jonka mukaan Nissisen rangaistava menettely heikentää luottamusta syyttäjälaitoksen toimintaan. Se on sen verran vakava moite, että sen perusteella ministeriön ehdotuksen voi sanoa olevan linjassa KKO:n arvion kanssa.

KKO tuomitsi Nissisen joulukuussa tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 40 päiväsakkoon. Korkeimman oikeuden mukaan Nissinen osallistui esteellisenä syyttäjälaitoksen koulutushankintoihin vuosina 2010-2015. Hankinnat tehtiin yrityksestä, jossa Nissisen veli oli merkittävässä asemassa.

Mäenpään mukaan ministeriön olisi ollut mahdollista päättää toisin Nissisen jatkosta. Tämä olisi kuitenkin edellyttänyt sitä, että olisi katsottu, ettei luottamus syyttäjälaitokseen ole tärkeä, Mäenpää sanoo.

- Sanoisin, että tämä olisi aika epätodennäköinen vaihtoehto, koska luottamus on niin tavattoman tärkeä vaatimus koko syyttäjäntoiminnan kannalta, ettei sitä voi harkinnassa jättää ottamatta huomioon.

Mäenpään mukaan valtioneuvosto voi huomenna hylätä ministeriön esityksen. Hän kuitenkin toteaa, että Suomessa on vakiintunut tapa, että ministereiden esitykset hyväksytään.

- Tässä on kysymys myös laillisuusarvioinnista, joten on vaikea nähdä, että valtioneuvostossa voisi tulla toiseen suuntaan jotain niin painavaa laillisuusperustetta, jonka perusteella katsottaisiin, ettei ministeriön esitys ole hyväksyttävä.

Mäenpää pitää tilannetta äärimmäisen poikkeuksellisena.

- Paitsi sen vuoksi, että kyseessä on tietyn alan yli virkamies, mutta myös siksi, että tämä ala sattuu olemaan oikeushallinnon ydinaluetta. Voidaan edellyttää tiukkaa lain noudattamista. Kun näin ei ole tapahtunut, se on äärimmäisen poikkeuksellista.