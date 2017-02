Apulaisoikeusasiamies tarkastaa pääesikunnan – myös kaksoiskansalaisuuskohu esille

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tullut kolme kantelua, jotka koskevat kaksoiskansalaisuuskohua Puolustusvoimissa. Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman vahvistaa asian Lännen Medialle.



Kantelut ovat yksittäisten kansalaisten tekemiä, ja niissä kyseenalaistetaan Puolustusvoimien menettely.



– Niiden sisällöissä on viitattu ainoastaan julkisuudessa olleisiin tietoihin, Holman sanoo.



– Niihin tullaan luonnollisesti vastaamaankin jossain vaiheessa.



Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ei kuitenkaan ole vielä tehnyt päätöstä siitä, ryhdytäänkö asiaa tutkimaan apulaisoikeusasiamiehen omasta aloitteesta.



– Olemme menossa ensi viikolla käymään pääesikunnassa ja varmaan keskustelemme asiasta ja kuulemme, mitä toimenpiteitä he ovat tehneet asiassa. Sitten katsotaan, Holman sanoo.



Kyse on tarkastuskäynnistä, jonka ajankohta on Holmanin mukaan ollut sovittuna ennen, kuin kaksoiskansalaisten kohtelusta Puolustusvoimissa alettiin keskustella julkisuudessa. Tarkastuskäyntiä johtaa apulaisoikeusasiamies.



Tarkastuskäynnillä on Holmanin mukaan tarkoitus käsitellä Puolustusvoimien sektorin ”ajankohtaisia asioita”.



– En osaa tarkemmin sanoa, miten ohjelma rakentuu, hän sanoo.



Yle uutisoi viime viikolla, että Puolustusvoimissa on toimittu jo jonkin aikaa niin, että Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia ei ole otettu töihin, jos kaksoiskansalaisuus on tullut ilmi työhön pyrkivän turvallisuusselvityksessä. Ylen mukaan myös varusmiespalveluksessa olevien Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten koulutusta on rajoitettu, jos tehtävissä voi päästä käsiksi turvallisuuden kannalta merkittäviin tietoihin. Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) kiisti Ylen tiedot.



Lisäksi Yle kertoi, että Kainuun prikaatin kouluttaja oli sanonut varusmiehille tarkoitetussa minilennokki-infossa, että kaksoiskansalaiset eivät pääse lennokkikoulutukseen. Everstiluutnantti Petteri Soini myönsi Ylelle, että asia oli otettu esiin.