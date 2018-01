Apu selkäkipuun voi löytyä ajatuksia ja tunteita työstämällä – "Ihminen pystyy hyvään elämään kivuista huolimatta"

Kipuja on erilaisia ja eri syistä johtuvia. Olen samaa mieltä että stressi ym lisää kipuja. Kärsin vuosia valtavista iskias kivuista kunnes luin Antti Heikkilän Selkä teoksen. Ihminen on kokonaisuus ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Itse elin aiemmin särkylääkkeillä. EN onneksi enää syö vaan kuuntelen kehoani ja mieltäni. Kipu edelleen on. On turhaa yleisesti sanoa että tämä on loukkaus kirjoitus. EI vaan erittäin hyvä ja tärkeä näkökulma. KIITOS!!