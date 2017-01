Antti Rinne HS:lle: Sipilä toimii rimaa hipoen

Pääasia, että toimii. Tämä maa kaipaa toimintaa ja yrittämistä. Toimintaa yrittämistä politiikan ja poliitikoiden tulisi tukea. Politiikka on maan asioiden hoitamista. Kun politiikka on pelkkää politikointia, se on vain haitallista. Haitallista koko yhteiskunnalle, niin yrittäjille kuin työntekijöille. Pelkät politikointiin sortuvat ovat maan talouden perustusten nakertajia.