Ilman maailman laajuista nousukautta tämä oikeisto hallituksen tie olsi päättynyt.

Kuka maksaa velat jota on nousukaunesta huolimatta lisätty yli 20 miljardia. Maakunta uudistus on yksi hallintoporras lisää Helsingin ylisuuren hallinnon lisäksi.

SOTE on kallis ja sairaaloita jo nyt Etelän ulkopuolella suljetaan.

Mikäli päästään Sotessa nykyiselle kustannus tasolle sekin on mahdotonta, palkat täytyy laskea paljon hoito- ja sosiaalialalla.