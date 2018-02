Antti Kurvinen: "Keskustassa on ollut paha tapa lyödä Alkiolla päähän, nyt Väyrynen hakkaa muita Alkiolla päähän"

Kyllä on Kurvisen alkiolaisuus kaukaa haettua kun kytkee köyhimmiltä leikkauksetkin alkiolaisuuteen. Valtion tulot on pienemmät kuin menot ja siinä olisi oikean alkiolaisuuden perustaa korjata tuo asia. Köyhiltä ei tarvitsisi leikata senttiäkään kun korjattaisiin valtion tulopuoli kuntoon. Nyt näissä eurosuhdanteissa se on lähes mahdotonta tehdä niin kauan kuin euroalueessa roikutaan. Jos osaa jonkinkaan vertaa talouden lukuja ja eri maiden välisiä suhdanteita lukea niin ymmärtää missä tämän talouden alijäämäisyyden juuret ovat. Ne on Suomen kuulumisessa Euroalueeseen joka on Suomen historian suurin taloudellinen virheratkaisu. Tämä on se tärkein asia minkä Paavo haluaisi korjata jotta meillä olisi edes mahdollisuuksia parempaan tulevaisuuteen. Nyt on ainoat mahdollisuudet leikkauksissa, hirmuverotuksessa, työttömyydessä ja velkaantumisessa. Eiko sieltä löydy yhtään taluoden realiteetteja ymmärtävää päättäjää muita kuin Väyrynen.