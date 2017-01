Antibioottikuurien yhteyttä ylipainoon tutkitaan

Antibioottikuurikierre vauvana voi lisätä ylipainon ja diabeteksen riskiä aikuisena. THL:n Jari Jalavan mukaan väestötilastoissa havaittu yhteys on parhaillaan tutkimuksen alla.



– Jonkinlaista näyttöä on siitä, että varhaislapsuudessa syödyt antibioottikuurit lisäävät riskiä tiettyihin tauteihin kuten liikalihavuuteen ja joihinkin suolistosairauksiin. Mutta mallia ja mekanismia, miten antibiootit niihin vaikuttavat, ei vielä tiedetä, Jalava kertoo.



Yksi mahdollinen selitys on, että antibioottikuuri sotkee kehittyvän lapsen mikrobistoa.



– Se voi johtaa sitä jollain tavalla väärään suuntaan ja vaikuttaa tautien puhkeamiseen myöhemmällä iällä. Tai sitten syy-yhteys voi olla ihan päinvastainen: näillä ihmisillä on jokin alttius, minkä takia he joutuvat syömään muita enemmän antibiootteja, Jalava pohtii.



Hänen mukaansa varhaislapsuudessa syödyt antibiootit ovat suurelta osin korvatulehduskuureja. Niiden määrä on kuitenkin Suomessa viime vuosina vähentynyt.



– Nykyään yleensä odotellaan jonkin aikaa ja katsotaan, onko kuuri tarpeen vai paraneeko tauti itsestään. Toki antibiootteja edelleenkin joudutaan paljon syömään, mutta parempaan suuntaan on menty.



Myös vuonna 2010 käyttöön otettu pneumokokkirokote on parantanut tilannetta.



Pneumokokki on yksi välikorvantulehdusta ja keuhkokuumetta aiheuttavista bakteereista.