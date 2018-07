Annika Saarikko vertaa sotea virtahepoon – minitserin mukaan seuraava jättiuudistus on syytä toteuttaa vaiheittain

Seuraavan hallituksen suuri ponnistus on sosiaaliturvan kokonaisuudistus.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on sitä mieltä, että uudistus olisi järkevintä toteuttaa vaiheittain, eikä kertarysäyksellä.

Hän vertaa sotu-uudistusta kokemuksiinsa sote-uudistuksen ääreltä.

– Sotessa otettiin kokonaisuus pöydälle, iso möhkäle, josta alettiin veivata uutta yhdellä kertaa. Sanoisin, ettei Suomi ole siihen valmis, että sotu-uudistus käsiteltäisiin samalla tavalla, hän toteaa Lännen Median haastattelussa.

Saarikko kieltää, että hänestä olisi tullut kyyninen.

– Ei ole tullut, mutta suhtaudun uudistukseen realistisesti. Sotu-uudistus on vähän kuin sote ja kilpailukykysopimus kiky yhdessä. Voidaan kysyä, ovatko ne joidenkin mielestä olleet helppoja? Eivät ole.

Ministerin mukaan sotussa kannattaisi edetä vaihe kerrallaan ja palastella eri osa-alueita.

– Kukaan ei halua politiikan olohuoneeseen uutta soten kaltaista virtahepoa, joka ei lähde sieltä kulumallakaan.

Hän tähdentää, että soten kanssa on mennyt yli kymmenen vuotta.

Aikalisät jo käytössä

Sote on edennyt kangerrellen ja siihen on jouduttu ottamaan aikalisää. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta työstää edelleen mietintöään. Valiokunta istui vielä viime viikon ja se kokoontuu seuraavan kerran elokuussa.

Saarikko pohtii, että ministeriö selviäisi siitä, että sieltä johdettaisiin samaan aikaan soten toimeenpanoa ja valmisteltaisiin sotua.

– Mutta jos sote jostain syystä posahtaisi ilmaan ja seuraavan hallituksen aikana aloitettaisiin jälleen alusta, niin siitä tapauksessa sekä sotea että sotua ei voisi viedä yhtä aikaa eteenpäin.

Saarikko ei epäile, etteivätkö virkamiehet selviäisi taakasta, mutta asiat pitää saada valmiiksi myös poliittisesti.

Remontti on valtava

Sotuun liittyy kiinteästi perhevapaauudistus, jota nykyinen hallitus yritti jo uudistaa, mutta tuloksetta. Suurin uudistuksen osista on kuitenkin valinta niin sanotusti perustulon ja osallistavan eli vastikkeellisen sosiaaliturvan välillä.

– Esimerkiksi perustulo on niin kokonaisvaltainen malli, että sellaiseen siirtyminen kerta heitolla vaatisi paljon. Sotu-uudistuksessa kyse on isosta reformista myös työvoimapalveluille.

Saarikko linjaa, että ensi kauden kaksi isoa kehityssuuntaa ovat yhä vähenevä lapsiluku ja ikääntyvä väestö.

– Kumpikin suunta tarvitsee paljon vuoropuhelua yli useamman eri hallinnonalan.

Ministeri korostaa, että tämän hallituksen tavoitteena oli, että sote hoidetaan hallitustaipaleen alkuvaiheessa ja muut asiat loppupuolella. Näin ei ole käynyt. Se on vuoden istuneelle ministerille pettymys.

Etenevätkö muutkaan lait?

Hän kantaa erityistä huolta lakiesitysten ruuhkautumisesta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

– Olen huolissaan valiokunnan työskentelystä. Tilanne on johtamassa siihen, että joudun vakavasti harkitsemaan, mitkä lait voivat edetä ja mennä läpi eduskunnassa soten lisäksi.

Lakilista on merkittävä.

– Jonossa on muun muassa asiakasmaksulaki, jota oppositiokin on vaatinut. Lakiesitys on nyt lausuntokierroksella ja suunnitelmissa on tuoda se syksyllä eduskuntaan.

Edelleen listalla on viime vaalikaudesta asti valmisteltu vammaispalvelulaki. Kolmantena tärkeänä on uusi lainsäädäntö, joka liittyy itsemääräämisoikeuteen.

– Sitä tarvitaan tilanteissa, joissa ihmisen oma toimintakyky on alentunut. Kyse voi olla esimerkiksi muistisairaista.

Myös kaikki muuhun maakuntauudistukseen liittyvät lait odottavat kalkkiviivoilla. Lisäksi soten rahoituksen purkuun liittyy yksityislääkäreiden kela-korvausten poisto ja uusi laki ammattikorkeakoululaisille heidän terveydenhuollostaan.

– Eikä pidä unohtaa alkoholilakiin liittyvää etämyyntiä ja sen lainsäädäntöä. Lista on kaikkiaan pitkä keskeneräisistä asioista.

Saarikko aikoo keskustella lähiaikoina ministeriön virkamieskunnan, hallituksen ja eduskunnan johdon kanssa siitä, mikä on valmisteluaikataulu, ja mitä on realistista toteuttaa.

– Hallituksen loppukaudella on yleensä aina ruuhkaa, mutta nyt ruuhka on poikkeuksellisen suuri.

