Annika Saarikko vertaa sotea virtahepoon – ministerin mukaan seuraava jättiuudistus on syytä toteuttaa vaiheittain

Nyt näiden kaikkien sote-uutisten jälkeen kuka on vielä sitä mieltä, että sosialismi toimii? Yhteiskunnan keskeisten asioiden ulkoistaminen hallinnon järjestettäväksi saattoi näyttää aikoinaan paperilla hyvältä, mutta katsokaa mikä on nyt käytännön tilanne. Meidän terveysjärjestelmä työllistää enemmän virkamiehiä kuin lääkäreitä. Kuka oikeasti uskoo, että tämä systeemi on kansalle edullisempi verrattuna vapaaseen malliin?

Vapaassa mallissa on useita erilaisia vaihtoehtoja jotka ihmiset voivat kehittää joko yksin tai yhdessä. Sieltä sitten jokainen valitsee tai on valitsematta itselleen sopivan. Silloin kun kansa hoitaa itse omat asiansa, niin verotusta ei tarvita näin massiivisena kun se nyt on ja kaikilla on rahaa ostaa tarvitsemansa palvelut markkinoilta joiden hinnat on kilpailtu. Me emme ole koskaan saaneet kokea sitä ihanuutta, että sanot luukulla "kestää liian kauan" ja kävelet rahojesi kanssa parempaan paikkaan. Meillä on systeemi jossa sinulle tiuskitaan ja muuta et voi kuin tyytyä siihen mitä on. Sellaista on sosialismi.