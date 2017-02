Anne Berner liikenneverkkotyöryhmän johtoon

Lähinnä pöyristyttävää. Henkilö, joka on juuri viimeisen päälle mokannut asiassa, ei olisi ollut sovelias työryhmän vetäjäksi. Jo yksin edellisestä yrityksestä ilmennyt yksisilmäisyys ja valehtelu olisivat riittäneet syiksi jättää Berner kokonaan sivuun.

Oikeastaan kummallista, ellei jopa pahaenteistä, on sekin, että työryhmää edes tarvitaan ainakaan esitetyllä toimenkuvalla - "kustannustehokas, pitkäjänteinen ja tarkoituksenmukainen suunnitelma väyläverkon kehittämiselle ja rahoitukselle". Ensimmäisestä kohdastahan ei ole mitään epäselvyyttä. Nykyinen polttoainevero on taatusti kustannustehokkain mahdollinen ja ohjaa myös tehokkaasti päästöjen vähentämiseen. Väyläverkon kehittämis- tai pikemminkin korjaussuunnitelma on varmasti tarpeen, mutta ei yksityistämisen vaan valtion budjetoinnin perustaksi. Digitalisaatioon työryhmän on turha puuttua, koska sitä on mahdotonta ottaa poliittiseen ohjaukseen. Kukaan ei tiedä miten sillä saralla asiat ovat kahden vuoden kuluttua. Poliittiset päätökset menevät mitä todennäköisimmin vikaan. Antaa asioiden kehittyä omalla painollaan. Siinä ei ole mitään taloudellista tai muutakaan riskiä.

Liikenneväylien rahoituksen järjestäminen taas kuuluu ilman muuta valtion budjettiin. Raha voidaan kerätä veroina, sillä on aivan sama millä nimikkeellä kansalaiset liikenneverkon kulut maksavat. Bernerin edellisen esityksen järjettömyyksien huippu oli, että verojen välttämiseksi olisi luotu välikäsien verkosto, josta aiheutuvat kulut olisivat karkeasti ainakin kaksinkertaistuneet nykyiseen verrattuna.