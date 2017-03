Anna-Maja Henrikssonin ymmärrys yhteiskunnasta kouliintui suurperheessä

Tulevaisuuden kunnissa ihmisten on oltava keskiössä, ei hallinnon. Näin linjaa RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson STT:n kuntavaalihaastattelussa. Myös asenneilmapiiri on Henrikssonin mukaan saatava kuntoon.

- Kuntiin pitää saada sellainen positiivinen fiilis, että kunta on meidän yhteinen ja teemme yhdessä töitä sen eteen, että pärjäämme tulevaisuudessa ja ihmiset muuttavat kuntaan.

Hän painottaa, että kaikki ihmisten arkea lähellä olevat päätökset tehdään nimenomaan kunnissa. Ajatuksesta lähtee myös RKP:n kuntavaalien teema "Lähellä sinua".

- Me haluamme olla vaikuttamassa siihen, että kuntalaisten arki sujuu niin hyvin kuin mahdollista.

RKP:lle sujuminen tarkoittaa muun muassa subjektiivista päivähoito-oikeutta ja huolehtimista siitä, että Suomessa on tulevaisuudessa maailman paras koulutusjärjestelmä.

Hyvinvointi lähtee Henrikssonin mukaan siitä, että työpaikkoja on riittävästi. Vaikka kuntien tehtävät muuttuvat radikaalisti sote-uudistuksen myötä, kunnilla säilyy keskeinen rooli elinkeinopolitiikassa.

- Minusta on tärkeää, että kunnat pystyvät tekemään aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja vaikuttamaan sitä kautta myös kunnissa syntyviin työpaikkoihin.

RKP huolissaan sotesta

RKP lähtee tuleviin kuntavaaleihin poikkeuksellisesti oppositiosta, sillä ennen kevättä 2015 RKP ehti olla hallituksessa jopa 36 vuotta. Tämä näkyy sekä Henrikssonin puheissa että RKP:n kuntavaalikampanjassa - tällä kertaa myös RKP voi kritisoida hallitusta.

Aluksi RKP näytti hieman etsivän paikkaansa oppositiossa. Syksyn ja joulun aikaan RKP onnistui Henrikssonin mukaan kuitenkin näyttämään, että sekin osaa olla oppositiossa ja kritisoida hallituksen politiikkaa. RKP:n oppositiopolitiikkaa voisi kuvailla maltillisen kriittiseksi.

- Olen saanut joulu-tammikuussa valtavasti myönteistä palautetta siitä linjasta, mikä meillä on ollut.

Henriksson suomii etenkin sote-uudistusta. RKP:n mukaan sosiaalihuoltoa ja vanhustenhuoltoa ei ole hyvä viedä maakunnille, vaan ne olisi pidettävä kuntapäättäjien vallassa.

Myös valinnanvapaus huolettaa sekä se, missä sen rajat kulkevat.

- Miten käy vanhustenhuollossa kolmannen sektorin ylläpitämille vanhainkodeille, jotka ovat vuosikymmeniä palvelleet kunnissa? Vaarana on, että hyvin toimivat yksiköt joudutaan lakkauttamaan, hän sanoo.

"Olen lapsesta asti nähnyt, millaista arki on, kun rahaa on niukasti"

Henriksson aloitti RKP:n johdossa viime kesänä, kun Carl Haglund halusi luopua johtajuudestaan. Henriksson ei suoraan sano, miten eroaa edeltäjästään. Hänen arvionsa mukaan erilaiset taustat kuitenkin näkyvät harjoitetussa politiikassa. Henriksson on elänyt seitsenlapsisessa yksinhuoltajaperheessä.

- Olen lapsesta asti nähnyt, millaista arki on, kun rahaa on niukasti ja nähnyt sen työn, mitä äitini on tehnyt. Olen sitä kautta kehittänyt sellaista ymmärrystä yhteiskuntaa kohtaan.

Hän kuvailee myös eläneensä aina toinen jalka suomenkielisessä kulttuurissa ja toinen ruotsinkielisessä. Henrikssonin isä oli ruotsinkielinen, äiti kaksikielinen ja hän on naimisissa suomenkielisen miehen kanssa.

- Moninaisuus on antanut minulle sen pohjan, minkä toivon näkyvän puheenjohtajuudessa. Omakohtaista taustaa vasten on hyvä peilata myös yhteiskunnan tapahtumia, hän sanoo.