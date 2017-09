Anna-lehti: SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin odottaa lasta

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Marin odottaa ensimmäistä lastaan avopuolisonsa Markus Räikkösen kanssa.

Marin, 31, kertoo asiasta uusimman Anna-lehden haastattelussa. Lapsen laskettu aika on tammikuussa.

- Poliitikon elämä on hektistä. Ja varsinkin nuorena naisena, jonka ura on aikamoisessa vauhdissa, on vaikea sanoa, milloin on oikea aika yrittää saada lapsia. Täydellistä hetkeä ei varmaan koskaan tule, Marin kommentoi asiaa Annalle.

