Analyysi: Perhevapaiden uudistus jää seuraavalle eduskunnalle, mikä ei ole demokratian kannalta huono asia

Miten tämä kolmikko voi olla vapaalla jalalla sipilä on hallituksen kans tehnyt sellaisia toimia että köyhänkin piti jättää osa lääkkeistä kokonaan pois kun rahat ei riitä.Enkä varmasti ole ainoa luulen että meitä on muitakin nyt on edessä vaalit toivottavasti kansalaiset on hyvä muistisia eivätkä unhoda tätä heihin kohdistuvaa riistoa ja sen tekijöitä.