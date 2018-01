Analyysi: Miksi hallituksen aktiivimallia vastaan kokoonnutaan vasta nyt? – "Parempi myöhään kuin ei milloinkaan"

Perjantaina Senaatintorilla järjestettävästä mielenosoituksesta hallituksen aktiivimallia vastaan näyttää tulevan laajempi kuin mitä alun perin uumoiltiin.

Tapahtuman kätilönä on suurin palkansaajajärjestö SAK. Akava ei ole järjestönä mukana, mutta sen pari jäsenliittoa on ilmoittanut menevänsä mukaan. STTK:kaan ei ole järjestönä kimpassa, mutta ainakin sen jäsen ammattiliitto Pro osallistuu tapahtumaan.

Monia on kummastuttanut mielenosoituksen ajankohta. Miksi ihmeessä sitä ei järjestetty aiemmin eli viimeistään joulukuussa, jolloin hallitus ja eduskunta päättivät aktiivimallista?

Suurtempaus vaikkapa eduskuntatalon edessä ja hallitusryhmien edustajien vaatiminen ulos antamaan vastauksia olisi ollut kohdillaan ennen päätösten tekoa.

On ihmetelty myös, miksi SAK julkisti oman vaihtoehtonsa vasta kolmisen viikkoa lain voimaantulon jälkeen.

Ay-leiristä myönnetään, että mielenosoituksen aika ei ole ihan sihdissä. Se olisi pitänyt järjestää jo aiemmin. Mutta kuten sananlaskussa sanotaan, niin parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

SAK:n jäsenliitoista viestitetään myös, ettei kukaan uskonut aktiivimallin läpimenoon, koska se koettiin niin epäoikeudenmukaiseksi uudistukseksi.

Liitoissa oli enemmänkin vallalla käsitys, että mallia loivennetaan ja viilataan, ja että se otettaisiin käyttöön asteittain.

– Emme uskoneet hetkeäkään, että näin hullu uudistus voisi toteutua, tokaisi SAK:lainen sisäpiiriläinen.

Mutta niin vain malli hyväksyttiin. Jälkeenpäin voi osan painolastista siirtää joulunajan kiireisiin ja eduskunnassa paljon enemmän keskustelua herättäneeseen alkoholilain uudistukseen. Kun viinaprosenttien nostot villitsivät, niin aktiivimallit näyttivät jääneen paitsioon. Kovin hereillä ei ollut mediakaan.

Mielenosoituksen ajankohta on mielenkiintoinen siitäkin syystä, että keskiviikkona tammikuun viimeisenä päivänä laukeavat useat työehtosopimukset. On laskettu, että niiden piirissä on jopa 1,2 miljoonaa työntekijää.

Palkoista ja muista työehdoista pitäisi päästä sopuun mahdollisimman pian. Esimerkiksi kuntien, ravintola- ja hotellialan ja kiinteistöhuollon sopimukset päättyvät.

Palvelualan ammattiliito PAM käykin parhaillaan neuvotteluja. Liitto on jo aiemmin kertonut osallistuvansa perjantain mielenosoitukseen.

Liitosta korostetaan, että osallistuminen tapahtumaan on vakava viesti hallitukselle ja nimenomaan hallitukselle. Mielenosoitus ei ole työnantajia vastaan. Neuvottelut uusista työehtosopimuksesta ja perjantaina tilaisuus ovat kaksi täysin eri asiaa, eikä niitä pidä rinnastaa toisiinsa.

Tämän on sisäistänyt ainakin osa työnantajista. Palvelualan työntekijöiden mukaan vastapuolelta on saatu sen oloista viestiä, ettei osallistuminen perjantain tapahtumaan sotke neuvotteluja. Hyvä niin.

Oman lukunsa on, miten neuvottelut etenevät. Kiky-sopimus on jättänyt arpia, jotka pitäisi saada umpeen. Palvelualalle suuri kysymys on sunnuntaikorvaus. Jos sitä lähdetään supistamaan, niin edessä on kova vääntö, mahdollisesti lakkouhka.