Analyysi: Kinastelu uhkaa viedä huomion sote-palveluista – sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ei kerätä tyylipisteitä

Sote-uudistuksen lakien käsittely eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on ollut läpi kevään tuskaisen tuntuista. Hallituspuolueista on syytetty ja syytetään yhä oppositiota ja erityisesti valiokunnan puheenjohtajaa Krista Kiurua (sd.) viivyttelystä, mikä on opposition puolelta kiistetty.

Oppositioryhmät ovat moittineet hallitusta puolestaan liian kovasta kiireestä, koska kyseessä on historiallisen suuri uudistus. Keskiviikkona ja torstaina oppositioryhmät ilmoittivat närkästyneinä valittavansa puhemiesneuvostolle siitä, ettei sosiaali- ja terveysvaliokunta saa lausua julkisen talouden suunnitelmasta. Hallituspuolueet päättivät enemmistöllään näin sote-uudistuksen kiireellisyyden takia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tosin kuullut muun muassa valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton asiantuntijoita rahakysymyksistä.

– Virkamiesesitykset taloudesta ovat olleet liian suppeita. Valiokunta ei nyt saa kuulla ja lausua julkisen talouden suunnitelmasta. On vaarallista, ettei pelisääntöjä kunnioiteta. Kyllä se kiristää tunnelmaa. Meillä on vielä isoja kokonaisuuksia, joista emme tiedä tarpeeksi. Esimerkiksi järjestöjen rahoituksesta ei ole tarpeeksi tietoa, valiokunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) sanoo.

Lännen Media kysyi muutamilta valiokunnan jäseniltä, minkälainen työilmapiiri kokouksissa on? Suoraa vastausta ei tullut.

– Olen ottanut sen linjan, etten puhu valiokunnan "sisäisistä asioista" julkisuuteen. Olen toki huolestunut aikataulujen venymisestä, valiokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) vastasi.

Myös Alanko-Kahiluoto kieltäytyi kommentoimasta "sisäisiä asioita".

Kiuru penää työrauhaa

Valiokunnan puheenjohtaja Kiuru penäsi torstaina eduskunnan kyselytunnilla työrauhaa valiokuntatyölle. Sote-uudistus oli monen ryhmän kiinnostuksen kohteena kyselytunnilla.

– Teemme koko ajan paljon töitä uudistuksen eteen. Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle on annettava työrauha, Kiuru vaati.

– Eduskunta ottaa sen ajan minkä ottaa, mutta kohtuullisessa ajassa uudistus on saatava ulos, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi.

Pelkästään sosiaali- ja terveysvaliokunta on kuullut viime aikoina noin sataa asiantuntijatahoa joko kokouksissa tai kirjallisesti. Samaan aikaan perustuslakivaliokunnassa on ollut myös liuta asiantuntijoita kuultavana. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) kertoo, että tavoitteena on valiokunnan valinnanvapauslausunnon valmistuminen vielä toukokuun aikana.

Tämän jälkeenkin lausuttavaa jää vielä muista lakiesityksistä.

Vaaleihin on alle vuosi

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tuskainen toiminta näyttää ulospäin jonkin verran siltä, että eduskuntavaaleihin on vain alle vuosi aikaa.

Hallituspuolueet haluavat saada vimmaisesti yhden päätavoitteistaan maaliin, eli sote-lait hyväksyttyä eduskunnassa. Siksi valiokuntatyötä yritetään hoputtaa eikä tyylipisteitä kerätä.

Oppositio haluaa taas vimmaisesti hallituksen epäonnistumista, koska se näyttäisi oppositiopuolueiden näkökulmasta hyvältä vaalikentällä. Jo se olisi pieni arvovaltatappio hallitukselle, jos maakuntavaaleja jouduttaisiin lokakuun lopusta taas siirtämään myöhemmäksi. Siksi kaikkia asiantuntijoita halutaan varmasti kuulla siten, ettei kiirettä pidetä eikä tyylipisteitä kerätä.

Kansalaisen näkökulmasta voi puolestaan taas kysyä, ollaanko lopulta oikeasti huolissaan niistä sote-palveluista vai siitä, miltä kokonaisuus näyttää kunkin puolueen kannalta?

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) kiteytti päätöksenteon tilanteen torstain kyselytunnilla seuraavasti.

– Onko parempi, jos nykyistä sote-esitystä nyt korjataan vai tulisiko se hylätä ja aloittaa työ alusta seuraavassa eduskunnassa, Räsänen pohti.

Nykyisestä esityksestä maalaillaan hallituksen näkökulmasta hyvin ruusuista kuvaa esimerkiksi omamaakunta-fi-sivustolla, mutta monissa opposition puheenvuoroissa esitys johtaisi ennemmin talouden ja palveluiden katastrofiin. Viimeistään heinäkuun alussa selviää, kumpi näkökulma saa eduskunnan enemmistön tuen.