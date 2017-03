Analyysi: Kikyn vapaamatkustaja IAU hamuaa ay-valtaa, ja siksi lennot jäävät kentälle

Lentomatkustajien tai Finnairin ei tarvitse ymmärtää lakkoilua, jota Ilmailualan Unioni IAU harjoittaa 430 jäsenensä työehtojen puolesta.



Ei varsinkaan siksi, että noin 3 000 jäsenen IAU jäi kilpailukykysopimuksen (kiky) ulkopuolelle, mikä herätti pahaa verta sen keskusjärjestössä SAK:ssa.



Nyt IAU ei hyväksy sitä, että lentokenttien maapalveluita tuottava Airpro haluaisi soveltaa palkkalistoillaan oleviin IAU:n jäseniin kikyn mukaista työehtosopimusta, jonka ovat solmineet Palvelualojen työnantajat Palta ja sak:lainen ammattiliitto JHL sekä sttk:laiset liitot Pardia ja Pro.



Taipuminen tietäisi IAU:n jäsenille palkatonta lisäystä työaikaan, mikä ei pienipalkkaisia työntekijöitä miellytä.



Sekin pitää muistaa, että kaikissa suomalaisyrityksissä työajan pidennystä ei aiota toteuttaa.



Korkeiden elinkustannusten isoissa kaupungeissa lentokenttien maapalveluiden työntekijät eivät elä leveästi. IAU:n mukaan Airpron työntekijän keskimääräinen bruttopalkka oli vuonna 2015 kuukaudessa 1 927 euroa.



Sillä ei Suomessa tahdo tulla toimeen.



Airpron verkkosivuillaan kertoma versio on toinen. Sen mukaan vakituisen työntekijän keskiansio oli viime vuonna 2 700 euroa kuukaudessa.



Olennaista on hahmottaa, millaista yhteiskunnallista ilmapiiriä riita symboloi



Molemmat osapuolet harjoittavat nyt palkkapropagandaa.



Olennaista on hahmottaa, mistä riidassa on kyse ja millaista yhteiskunnallista ilmapiiriä se symboloi.



SAK:n sisäinen reviiririita on ilmeinen, kun kikyn hyväksyneen JHL:n sopimus ei kelpaa IAU:lle. Ärhäkkyydellään IAU yrittää kalastaa jäseniä JHL:stä.



Jäätyään kikyn ulkopuolelle IAU:n aktiivit ovat voineet vihjailla työpaikoilla, että hylkäämällä JHL:n ja liittymällä toiseen sak:laiseen liittoon työntekijä voi välttää kiky-kepin sivalluksia. IAU haluaisi neuvotella jatkossa sopimukset eli pelata JHL:n ulos kinkereistä.



Yleisessä tiedossa on, että Julkisten ja hyvinvointialojen liitolle JHL:lle kikyn hyväksyminen tuotti suurta tuskaa. Yli 200 000 jäsenen ammattiliitolla ei kuitenkaan ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin taipua mukaan kikyyn. Suurliitto ei voinut ottaa harteilleen koko sopimuksen kaatajan taakkaa.



Kovassa kansainvälisessä kilpailussa toimivat yritykset harjoittavat myös tes-shoppailua.



Airpron tapauksessa siitä ei kuitenkaan vaikuta olevan kyse, koska yrityksessä voimassa olevat sopimukset perustuvat vanhoihin tesseihin. Airpro ei ole nyt shoppaillut tessejä, vaan IAU:ta hiertävät kikyn työehtoihin tuomat heikennykset. Samalla ammattiliitto haluaa laajentaa reviiriään, jolla se jatkossa neuvottelisi sopimuksia.



Ay-liikkeen sisäiset reviiririidat – mutta myös yritysten harjoittama tes-shoppailu – todennäköisesti kiihtyvät, kun työmarkkinat pirstaloituvat.



Airpro ja Finnair ovat kovan linjan ay-toimijoille mainioita nyrkkeilysäkkejä





Ilmapiiri on tämän hallituskauden aikana koventunut silmissä.



Airpro on osa valtio-omisteista Finavia-konsernia. IAU laskee, että Finavian johtoryhmäläiset ansaitsevat noin 20 000 euroa kuukaudessa.



Duunarit ja pomot elävät niin eri todellisuuksissa, että kyky ymmärtää toista osapuolta heikkenee. Sekään ei lupaa hyvää työmarkkinoille.



Monet sak:laiset ay-aktiivit ovat niin vihaisia pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen Suomeen ajamasta kikystä, että heille on ihan turhaa selittää kikyn olevan puolitiehen jäänyt yritys toteuttaa sisäinen devalvaatio yhteisvaluutta euron aikakauden Suomessa.



Airpro ja Finnair ovat valtio-omisteisina yhtiöinä kovan linjan ay-toimijoille mainioita nyrkkeilysäkkejä ja sijaiskärsijöitä, koska yritysten on valtio-omistajansa takia oltava vastareaktioissaan edes aavistuksen diplomaattisia.



Lakkoilu on kiky-Suomessa IAU:lta itsekästä toimintaa, mutta itsekkyys on työmarkkinoilla luultavasti valttia myös ensi syksyn liittokierroksella.



Otsikot kirkuisivat palkankorotuksista



Ensimmäinen itsekäs aikoo olla työnantajaliitto Metsäteollisuus ry. Se haluaa Paperiliiton kanssa neuvottelemaansa työehtosopimukseen tekstimuutoksia, jotka joustavoittaisivat metsäteollisuuden yritysten toimintaedellytyksiä pitkällä tähtäimellä.



Päivä päivältä työmarkkinoilla voimistuvan huhun mukaan Metsäteollisuus aikoo ostaa muutokset tes-teksteihin tuhdeilla palkankorotuksilla.



Huhu alkaa olla hyökyaalto, sillä siitä puhuvat taustakeskusteluissa niin eri alojen ay-johtajat, työnantajien edustajat kuin asioista perillä olevat poliitikotkin.



Metsäteollisuus ja Paperiliitto avaavat liittokierroksen kesän päättyessä. Jos ja kun Paperiliitto nielee tekstimuutokset rahan voimalla, esimerkiksi Metalliliiton pääluottamusmiehet joutuvat kovaan paineeseen.



Metallin miehille ja naisille kelpaavat vain liittokierroksen kovimmat korotukset, koska myös teknologiateollisuudessa monet yritykset porskuttavat.



Siinä ei auta ekonomistin selittää, että tekstiheikennysten vaikutus pitäisi ottaa huomioon paperimiesten palkankorotuksia taivastellessa.



Otsikot kirkuisivat palkankorotuksista, minkä muiden ammattiliittojen jäsenet taatusti laittaisivat merkille.



Sen jälkeen jokainen ottaisi liittokierroksella sen, mihin oma neuvotteluvoima riittäisi.



IAU:n osoittamaa jääräpäistä omaneduntavoittelua on nyt kollektiivisesti ilmassa – niin työnantajien kuin palkansaajienkin strategiapalavereissa.