Varapuheenjohtajistoon povataan muutoksia. Rehula ilmaantui kisaan perjantai-iltana.

Keskustan puoluekokous alkaa häämöttää ja sitä kovemmilla kierroksilla käy kuhina puolueen varapuheenjohtajista ja puoluesihteeristä.

Yleinen veikkaus on, että nykyiseen johtoviisikkoon tulee muutoksia. Puheenjohtaja Juha Sipilän valtikka ei horju, mutta varapuheenjohtajien nimilista voi mennä uusiksi. Kovaa kisaa povataan myös puoluesihteerin pestistä.

Sen nykyinen haltija Jouni Ovaska kertoo jatkohaluistaan kuun puolivälissä. Hänet on haastanut keskustan Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Jirka Hakala.

Kentältä on viime syksystä lähtien kuultu kritiikkiä Ovaskaa kohtaan. Moni on sitä mieltä, ettei hän kierrä tarpeeksi maakunnissa. Ovaskan talviloman osuminen kiivaimpaan presidentin vaalikampanjaan ja kevään maanpuolustuskurssi ovat aiheuttaneet närää. Tähän saumaan on ollut helppo iskeä.

Kentän kiertäjä saa pisteitä

Ovaskaa on arvostellut erityisesti Suomen epävirallisen vuoden somettajan palkintoa kantava kansanedustaja Mikko Kärnä, joka itsekin mietti puoluesihteerin haastamista. Kärnä tuli kuitenkin toisiin aatoksiin, kun Hakala ilmoittautui.

Keskustalähteistä ennustetaan, että kisasta tulee tiukka, jos Ovaska päättää hakea jatkoa. Kyse on tuolloin kahden nuoren leijonan taistosta. Molemmat ovat vähän yli kolmekymppisiä, ja kummallakin on taustaa nuorisopolitiikasta.

Ovaskan vahvuuksia ovat sujuva esiintyminen, hyvät puhetaidot ja laajat verkostot.

Hakala koetaan enemmän puoluejyräksi ja kentän kuulijaksi herkällä korvalla. Hän onkin jo kiertänyt ahkerasti kenttää, mikä lasketaan vahvuudeksi. Tosin Hakala siirtyi maakuntaan vasta viime syksynä. Sitä ennen hänellä oli toimi puoluetoimistossa poliittisena suunnittelijana.

Avainkysymys on, pystyykö Hakala osoittamaan puoluekokousväelle, että hän olisi oleellisesti parempi kuin Ovaska.

Helppo osoite ongelmille

Moni myöntää, että puoluesihteerin pesti on keskustalle huipputärkeä. Se on myös osoite, johon kaikki epäonnistumiset kaadetaan, oli sitten syytä tai ei.

Hallitusvastuu painaa keskustaa, eivätkä gallupit ole olleet mannaa. Silloin väki alkaa etsiä heikointa lenkkiä.

Ei ole ensimmäinen kerta.

Rehulalla höyry päällä

Varapuheenjohtajakisaan ovat tähän mennessä ilmoittautuneet nykyiset varapuheenjohtajat Antti Kurvinen sekä Juha Rehula ja kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen.

Heikkinen hakee revanssia. Hän jäi viime kerralla rannalle vain reilun kymmenen äänen erolla. Nyt Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit ovat yhdistäneet voimansa ja aikovat viedä suosikkinsa maaliin.

Kurvisen lisäksi nykyisistä varapuheenjohtajista Katri Kulmuni ilmoitti lähtevänsä ehdolle.

Aiemmin keväällä Rehula empi ja näytti turhautuneelta, mutta hänet tiedetään 20 vuoden edustajauran perusteella kovan luokan peluriksi, jonka kasvojen liikkeistä ei voi päätellä mitään. Häntä läheltä seuranneet totesivat, että Rehula höyryää siihen malliin, että hän haluaa jatkaa.

Rehula ilmaantui kisaan perjantai-iltana. Lauantaina Päijät-Hämeen piirijärjestö pitää kokoustaan, mutta Rehula jakoi ehdokkuutensa facebook-sivuillaan jo päivää ennen.

Kaksi sote-osaajaa

Varapuheenjohtajaehdokkaita on vaikea panna paremmuusjärjestykseen, sillä kaikilla on omat vahvuutensa. Kurvisella on nuoruuden virtaa ja paljon intoa tarttua vaikeisiinkin aiheisiin. Hän itse on todennut, että työ on vasta alkamassa.

Heikkinen on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja. Hän on aitiossa, kun puhutaan sotesta. Tosin sote-osaamista edustaa myös Rehula, joka veti kaksi vuotta hallituksen perhe- ja peruspalveluministerin rekeä.

Kisaan on ilmoittautunut yllättäen myös Mikkelin kaupunginvaltuutettu Pekka Pöyry, jonka mahdollisuudet kuvaillaan heikoiksi.

Yllätysnimiäkin voi ilmaantua. Asikkalalaisen Hilkka Kempin nimi on pyörinyt puheissa. Moni arvioi, että Kempistä kuullaan vielä paljon. Hänen pelikenttänsä on tosin sama kuin Rehulan.