Analyysi: Kaksi miestä ja yllätysnainen

Keskustan puoluesihteeri ilmoittaa tiistaina aikeistaan. Vastakkain kaksi aatesuuntaa.

Kisa keskustan puoluesihteeristä saa tiistaina lisää kierroksia, kun nykyinen puoluesihteeri Jouni Ovaska ilmoittaa, hakeeko hän jatkoa. Kisaan on jo ilmoittautunut Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Jirka Hakala.

Yleinen veikkaus on, että Ovaska on ehdolla. Jos näin käy, niin väki joutuu valitsemaan aatteellisen alkiolaisuuden ja uuden polven, enemmän arvoliberalismin väliltä.

Osa kenttäväestä odottelee vielä lisää ehdokkaita. Jospa löytyisi hiukan vanhempi konkari ja kaiken kukkuraksi nainen. Näin voi vielä tapahtua. Tällainen ehdokas oli vaihtoehto kahdelle puoluesihteerin pestiä tavoittelevalle nuorelle leijonalle.

Haussa jyrä

Hakalan kannattajat haikailevat aatteellisen järjestöjyrän perään. He toivovat puoluesihteeriä, joka kiertää uutterasti kenttää ja luo uskoa tulevaisuuteen. Ripaus populismiakaan ei olisi pahitteeksi.

Osa näkee Hakalassa samaa kuin entisessä puoluesihteeri Jarmo Korhosessa, jolla oli taito nostattaa kentän mielialoja.

– Korhonen oli kansanvillitsijä. Kun hän puhui tupaillassa alkiolaisuudesta, niin yhden jos toisenkin silmäkulma kostui, pitkän linjan keskustavaikuttaja muistelee.

Liikaa kokoomusväriä

Nykyinen hallitus on erityisesti vanhan siiven keskustaväelle liian oikeistolainen ja kokoomusväriä myötäilevä. Mutta toisiko puoluesihteerin vaihto tätä muutosta? Todennäköisesti ei.

Puoluesihteeri on puolueessa kova sana. Siitä kertoo se, että kuhina ehdokkaiden plussista ja miinuksista käy kovilla. Sihteerin valitsee puoluekokous ja se myös näkyy. Viime vuosina puoluesihteeristä on äänestetty joka puoluekokouksessa.

Keskustasta muutama kansanedustaja on jo linnoittautunut Hakalan taakse.

Haluaako puolue kaupunkiin?

Ovaskan tukijoukkoihin on tähän mennessä ilmoittautunut keskustan Pirkanmaan piiri.

Kansanedustaja Mikko Alatalo (kesk.) kannattaa Ovaskan jatkoa.

– Hän on hyvä puhuja ja osaa asiansa. Lisäksi on tärkeää, että meillä on puoluejohdossa edustaja kasvukeskuksesta eli Tampereelta. Jos keskusta haluaa jalansijaa suurissa kaupungeissa, niin tämä kannattaa ottaa huomioon.

Ovaskalle on satanut tukiviestejä eri puolilta Suomea, myös Etelä-Pohjanmaalta sekä Pohjois-Pohjanmaalta. Moni odottaa hänen päätöstään, ennen kuin asettuu virallisesti hänen taakseen.

Tukijat korostavat hänen verkostojaan ja puhetaitojaan. Lisäksi moni on sitä mieltä, ettei sihteeriä kannattaa vaihtaa ensimmäisen kauden jälkeen. Iso kysymys onkin, miten Hakala vakuuttaa kokousväelle, että hän olisi oleellisesti parempi kuin nykyinen.

Auton mittari todistaa

Ovaskaa on arvosteltu siitä, ettei hän ole ollut tarpeeksi läsnä maakunnissa. Häntä itseään puheet kummastuttavat. Auton kilometrimittari kertoo toisenlaista tarinaa.

On olemassa pieni mahdollisuus, että Ovaska ei tavoittelisikaan jatkoa, vaan keskittyisi ensi vuonna pidettäviin eduskuntavaaleihin. Hän sai viime vaaleissa hyvän äänisaaliin Pirkanmaalta. Toisaalta ensi kevääseen on aikaa. Jos veikata täytyy, niin Ovaska on tukevasti mukana kisassa.