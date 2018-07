Ampiaisparvi hyökkäsi päiväkotiryhmän kimppuun Lappeenrannassa perjantaina. Ampiaiset pistivät kuutta lasta ja yhtä päiväkodin työntekijää.

Lappeenrantalainen Lappeen päiväkotiryhmä oli luontopolulla, kun yksi lapsista tallasi vahingossa maa-ampiaispesän reunaan.

Päiväkodin lähimetsässä oli ulkoilemassa yhteensä 13 lasta ja kolme päiväkodin työntekijää.

Päiväkodin johtaja Heli Puhakainen kertoo STT:lle, että lapset ovat 3-5-vuotiaita.

- Kukaan ei joutunut onneksi sairaalaan.

Paikalle pyydettiin apua heti hätänumerosta. Paikalle tuli kaksi ambulanssia hoitamaan ja tarkkailemaan pistoksen saaneita. Päiväkodin henkilökunta oli saman tien yhteydessä myös lasten vanhempiin, ja ensihoitajat antoivat vanhemmille ohjeet lasten voinnin tarkkailuun.

Duodecimin Terveyskirjaston mukaan ampiaisen piston aiheuttamat oireet voivat vaatia kiireellistä apua, jos kyse on pienestä lapsesta, pistoja on useita tai jos pisto osuu suuhun. Allergisille pistosta voi tulla yliherkkyysreaktio.

Äkäiset pistävät naaraat

Ampiaiset puolustavat toiminnassa olevaa pesäänsä juuri pistämällä, kertoo museoamanuenssi Tomi Kumpulainen Tampereen luonnontieteellisestä museosta.

- Ampiaisen piikki on sileärakenteinen, joten se pystyy pistämään niin monta kertaa kuin sitä huvittaa.

Ampiaiset eivät itse kärsi pistotilanteessa toisin kuin esimerkiksi mehiläinen, jonka väkäsellinen piikki usein katkeaa. Tuolloin mehiläinen kuolee.

Ampiainen on aggressiivinen paitsi pesää puolustaessaan myös siksi, että ne saalistavat jälkeläisilleen hyönteisiä pistämällä niitä. Ampiainen on siis petohyönteinen, josta on myös hyötyä puutarhoissa. Ne kun saalistavat kasvituholaisia.

Pistävät ampiaiset ovat naaraita.

Toinen aggressiivisiin ampiaisiin liittyvä ilmiö on loppukesän ja alkusyksyn rellestely. Kun yhdyskunta hajoaa, ennen pesää aggressiivisesti puolustaneet ja hyönteisiä saalistaneet ampiaiset jäävät työttömiksi ja hunningolle.

- Silloin ne käyttäytyvät miten huvittaa. Ne ilmestyvät terassipöydälle syömään ja riehumaan ja pistävät helposti. Millään ei ole väliä, koska ne kuolevat kumminkin syksyn aikana. Niillä on syksyllä monesti sellainen rellestysvaihe, Kumpulainen kuvailee.

