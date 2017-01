Amerikkalaissotilaita taas suomalaisoppiin – tänä vuonna mukana myös ruotsalaisia

Jääkäriprikaati järjestää talvisodankäynnin peruskurssin 9.–20. tammikuuta Sodankylässä. Kurssille osallistuu puolustusvoimien oman henkilöstön lisäksi sotilaita Yhdysvalloista ja Ruotsista.

Amerikkalaissotilaita kurssille saapuu yhdeksän. He tulevat Yhdysvaltain Euroopan maavoimajoukoista.

Ruotsalaisia mukaan tulee kaksi. He saapuvat Norrbottenin rykmentistä.

Puolustusvoimista kurssille osallistuu 19 henkilöä.

Yhdysvaltalaiset ovat mukana jo neljättä kertaa. Ruotsalaiset tulevat mukaan nyt ensimmäistä kertaa.

Yhdysvaltalaisten ja ruotsalaisten sotilaiden osallistuminen on osa maavoimien kahdenvälistä koulutusyhteistyötä, missä mailla on molemminpuolinen mahdollisuus lähettää kouluttajia oppilaiksi toisen maan kansallisille kursseille. Kursseilta saatuja kokemuksia on tarkoitus siirtää kotimaiseen koulutukseen ja käyttää kansallisen puolustuksen kehittämiseen.

Puolustusvoimat kertoo, että kurssin ensimmäisessä vaiheessa osallistujille koulutetaan talvisodankäynnin perusteet sekä toimintakyvyn säilyttämiseen liittyvät selviytymistaidot. Toisessa vaiheessa testataan sotilaiden osaaminen koulutetuissa kokonaisuuksissa sovelletussa harjoituksessa.