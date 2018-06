Amerikkalaismediat näkivät useita syitä huippukokouspaikalle: Helsingillä pitkät perinteet suurvaltojen kohtaamisissa, näpäytys Nato-maille

Amerikkalaismediat listasivat perinteet, maantieteellisen sijainnin ja näpäytyksen Nato-maille syiksi, miksi Helsinki valikoitui Trumpin ja Putinin kokouspaikaksi. Myös Helsinki sai osan huomiosta.

Vielä torstaina Suomi ja Helsinki paistattelivat osana maailman medioiden ykköspuheenaiheetta. Aiheena oli tietenkin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tuleva tapaaminen Helsingissä.

Suomi, Helsinki ja Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö vilahtelivat tapaamista käsittelevien juttujen yhteydessä, mutta enimmäkseen jutut käsittelivät tulevan tapaamisen keskustelunaiheita ja maiden tulehtuneita suhteita.

Time-lehti pureutui enemmän itse kokouspaikan analysointiin. Helsingin yhtenä valttikorttina Time piti sen historiaa Yhdysvaltain ja Venäjän johtajien tapaamispaikkana. Vuonna 1975 Gerald Ford ja Leonid Brezhnev parantelivat maiden tulehtuneita suhteita Helsingissä kylmän sodan aikana. Myöhemmin, vuonna 1990 George Bush ja Mihail Gorbatshov tapasivat Helsingissä keskustellakseen Persianlahden jännittyneestä tilanteesta.

Yhdysvaltain turvallisuus kyseessä

Time korosti myös Suomen historiallista asemaa idän ja lännen välissä kylmän sodan aikana sekä Suomen nykyistä asemaa Naton ulkopuolella. Naton ulkopuolinen kokouspaikka tarjoaa Trumpille mahdollisuuden näpäyttää hieman Nato-liittolaisiaan. Trump on useaan otteeseen vaatinut muita Nato-maita lisäämään puolustusbudjettiaan. New York Times kirjoittaa, että taannoisen G7-maiden kokouksen yhteydessä Trump oli sanonut, että "Nato on yhtä huono kuin Nafta".

Helsinki on myös maantieteelliseltä sijainniltaan Timen mukaan otollinen molemmille johtajille. Trump on ennen Putinin tapaamista Euroopassa Nato-kokouksessa sekä valtiovierailulla Britanniassa. Putinin on puolestaan helppo lentää jalkapallon MM-kisojen finaalin jälkeen Moskovasta Helsinkiin.

Perjantaina tapaamisen käsittely väheni kansainvälisessä mediassa, mutta New York Times tarttui pääkirjoituksessaan aiheeseen.

New York Times painottaa myös tulevan tapaamisen tärkeyttä ja Trumpin tunnettua arvaamattomuutta.

– Yhdysvaltain turvallisuus on kyseessä, kun hän [Trump] tapaa Putinin ja hänen pitäisi valmistautua huolellisesti tapaamiseen, New York Times kirjoittaa.

Helsinki mainittiin jutussa ainoastaan johtajien tapaamispaikkana.

Suomalainen keskustelukulttuuri sai myös osansa huomiosta

Yhdysvaltalainen CNN oli löytänyt tapaamispaikkaan hieman kevyemmän näkökulman. CNN:n verkkosivuille oli nostettu päivitetty, aiemmin ilmestynyt juttu Helsingistä turistikohteena.

Jutussa muun muassa varoitetaan suomalaisista.

– Suomalaiset tykkäävät jättää hiljaisia hetkiä keskustelun lomaan, ettei vaan kukaan keskeytä puhujaa ennenaikaisesti, CNN kirjoittaa.

Ja jos sattuu pubissa päätymään keskusteluun paikallisen kanssa, turistin on hyvä tietää, että kaikki sujuu hyvin, jos keskustelukumppani vaikuttaa hieman tylyltä ja puisevalta, CNN jatkaa.

Huomiota saivat myös suomalainen metallimusiikkikulttuuri ja kansainvälistäkin menestystä saavuttaneet yhtyeet Apocalyptica ja nyt jo kitarat naulaan laittanut HIM.

Turistia kehotetaan tietysti myös vierailemaan tyypilliseen tapaan saunassa, syömässä lappilaista ruokaa ja piipahtamaan Kiasmassa tai Ateneumissa.