Liikunnan ja ravitsemuksen avulla voidaan hidastaa tyypin 2 diabeteksen esiasteen ilmaantumista lapsilla riippumatta näiden geneettisestä alttiudesta, käy ilmi pian julkistettavasta suomalaistutkimuksesta.

Tutkimuksessa havaittiin, että insuliiniresistenssin synty hidastui sekä pienen että suuren geneettisen alttiuden omaavilla lapsilla, kertoo lääketieteellisen fysiologian professori Timo Lakka Itä-Suomen yliopistosta.

– Kansanterveyden kannalta tämä on hyvä viesti, sillä liikunnasta voisi sanoa olevan hyötyä valtaosalle lapsia tyypin 2 diabeteksen varhaisessa ehkäisyssä, Lakka kertoo.

Hän esittelee alustavia tutkimustuloksia Liikuntatieteen päivillä Jyväskylässä huomenna.

Diabetesliiton mukaan lasten diabetes Suomessa on vielä valtaosin tyypin 1 diabetesta. Yleistyvän lihavuuden ja vähäisen liikunnan vuoksi myös lapsilla ja nuorilla on kuitenkin alkanut esiintyä tyypin 2 eli aikuistyypin diabetesta silloin kun siihen on olemassa perinnöllinen alttius.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan tyypin 2 diabetesta sairastaa yhteensä arviolta puoli miljoonaa suomalaista. Suuri joukko sairastavista ei ole tietoisia taudistaan, sillä tyypin 2 diabetes ei alkuvaiheessa aiheuta erityisiä oireita.