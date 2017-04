Aloite steriloimisiän laskusta kerää nihkeästi kannatusta

Kansalaisaloite sterilointilain ikärajan laskusta ei ole ainakaan toistaiseksi herättänyt suurta kiinnostusta. Kannatuksensa aloitteelle on ilmoittanut ensimmäisen parin viikon aikana vajaat yhdeksänsataa kansalaista.

Aloitteessa vaaditaan, että steriloimisen yleinen ikäraja laskettaisiin Suomessa nykyisestä 30 vuodesta muiden Pohjoismaiden tasolle 25 vuoteen. Tätä nykyä sterilisoinnin voi saada aikaisemminkin muun muassa, jos on jo synnyttänyt kolme lasta. Aloitteen mukaan kolmen lapsen raja ei vastaa nykyaikaa, vaan se pitäisi laskea kahteen.

Muutosta ajavien mukaan lain pitäisi antaa ihmisille nykyistä paremmat mahdollisuudet päättää itse lisääntymiskyvystään. Steriloimisen yleisen 30 vuoden rajan muistutetaan olevan korkein itsemääräämisoikeutta koskeva ikäraja Suomessa.

Nykyistä ikärajaa on perusteltu sillä, että sterilisaatiota saatetaan katua ja sen purkaminen on vaikeaa. Kansalaisaloitteen mukaan katuvia on vain noin viisi prosenttia ja hyvin harva heistä hakeutuu sterilisaation purkuleikkaukseen. Suurimman osan sterilisaation katujista kerrotaan olevan jo synnyttäneitä naisia.