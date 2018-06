Alman lehdet: Puolet suomalaisista haluaisi hylätä sote-uudistuksen

Sote-puppugeneraattorien pahimmat valeuutiset: Suomessa ei ole maakuntia, Sote vähentää kaupungistumista, Sotea ei ole kaikkialla Euroopassa, maakunnissa saa äänestää vain Keskustaa, Sote ei säästä, Suomessa on valtakunnallinen potilastietojärjestelmä, nykyinen sote toimii hyvin ja edullisesti, Helsinki ja muut suuret kaupungit kärsisivät Sotesta.

Valemedia keksii koko ajan joitain naurettavia yksityiskohtia, joihin Sote muka johtaisi. Esimerkiksi psykologit muka häviäisivät kokonaan. Valemedian vyörytyksessä on jopa ihme, että noinkin suuri osa suomalaisista kannattaa Sotea. Siihen on kuitenkin pakko mennä. Kuntien lihakset eivät riitä. Koko muu Eurooppa on tämän jo huomannut.