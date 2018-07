Alle 10 kansanedustajaa on tehnyt vaalikaudella lahjailmoituksia – laiminlyönnistä ei tule edustajalle sanktioita

Yhdeksän kansanedustajaa on tällä vaalikaudella jättänyt yhteensä 13 ilmoitusta eduskunnan lahjarekisteriin. Eduskunnan työskentelyohjeissa ei säädetä sanktioita, jos lahjailmoituksen jättää täyttämättä.

Kansanedustajat voivat jättää täyttämättä eduskunnan lahjarekisteriä ilman pelkoa seuraamuksista.

Eduskunnassa otettiin tällä vaalikaudella käyttöön lahjarekisteri, jonne kansanedustajien tulisi ilmoittaa sellaiset lahjat, joiden arvo ylittää 400 euroa. Lisäksi rekisteriin pitäisi ilmoittaa matkat, jolle kansanedustaja on osallistunut mutta ovat jonkin muun tahon kuin eduskunnan maksamia. Lomamatkoja tämä ei koske.

Lahjarekisterin tarkoitus on lisätä kansanedustajan työn läpinäkyvyyttä. Lännen Media kävi läpi tällä vaalikaudella tehdyt lahjailmoitukset. Ilmoituksia on toistaiseksi tehty kaikkiaan 13, ja niitä on jättänyt yhdeksän kansanedustajaa.

Rekisteristä on linjannut eduskunnan puhemiesneuvosto. Neuvoston ohjeessa tai eduskunnan työjärjestyksessä ei kuitenkaan ole linjattu sitä, mitä seuraa rekisterin täyttämättä jättämisestä. Esimerkiksi kansanedustajien sidonnaisuusilmoitusten laiminlyönti johtaa siihen, että eduskunnan puhemies nostaa edustajan tikunnokkaan täysistunnossa annettavalla ilmoituksella.

Lahjailmoitusten laiminlyönnistä ei lue eduskunnan työohjeissa yhtään mitään, minkä Lännen Medialle vahvistaa myös eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio. Eduskunnan istuntoasiainneuvos Miika Suves lisää, että ilmoitusten täyttö jää kansanedustajien oman harkinnan varaan.

Eduskunnan talouspäällikön tehtävästä viime vuonna eläköitynyt Pertti J. Rosila arvioi, että kansanedustajien saamien lahjojen määrä on ollut laskusuunnassa viime vuosina. Hänen mielestään lahjarekisteriä pitäisi kuitenkin seurata.

– Mielestäni, jos säädöksiä tehdään, niin niitä pitäisi valvoa ja niissä pitää olla sanktioita, Rosila arvioi.

Ilmoitukset koskeneet valtaosin matkoja

Lähes kaikki tällä vaalikaudella jätetyt lahjailmoitukset ovat olleet matkoja, joiden kustannuksista vähintään osan on maksanut muu kuin eduskunta.

Kansanedustajista neljä on ollut täyttöhetkellä perussuomalaisia, kolme puolestaan vihreiden edustajia. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen on täyttänyt ilmoituksia säntillisimmin.

Kokoomuksesta ilmoituksen on käynyt jättämässä Elina Lepomäki. Kaj Turunen (kok.) oli puolestaan täyttöhetkellä perussuomalaisten edustaja, mutta hän siirtyi vuosi sitten sinisiin ja sittemmin kokoomukseen.

Sinisistä ilmoituksia on käynyt lahjarekisteriin jättämässä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo. Sdp:n, vasemmistoliiton, rkp:n tai pääministeripuolue keskustan edustajilta ei tämän jutun tekohetkellä ole tullut yhtään ilmoitusta.

Yhtään puoluejohtajaa ei myöskään ole ilmoitusten jättäneissä. Osin tämä voi selittyä sillä, että lahjarekisteriin ei tarvitse esimerkiksi täyttää puolueen kustantamia matkoja.

Elo ja Mikkonen arvioivat, että lahjarekisteri voisi täyttyä nykyistä paremmin.

– Mitä tehdään sellaisella rekisterillä, jota kukaan ei ota tosissaan? Mikkonen pohtii.

Elo puolestaan arvioi, että avustajien tietoisuutta rekisteristä voisi parantaa.

Kaikki rekisteriä täyttäneet kansanedustajat ovat enintään toisen kauden kansanedustajia tai sellaisia, jotka palasivat vuonna 2015 eduskuntaan muutamien vuosien tauon jälkeen.