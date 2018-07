Lämmin alkukesä on ollut suotuisa koloradonkuoriaisen kehitykselle, kertoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Viime aikojen ilmavirtaukset eivät kuitenkaan ole suosineet kuoriaisten invaasiota. Voi kuitenkin olla, että kuoriaisia on talvehtinut maassa viime vuosien esiintymäalueilla.

Evira korostaa, että kaikkien perunanviljelijöiden pitää nyt omatoimisesti tarkkailla perunakasvustoja.

Baltiassa ja Venäjällä talvehtineet yksilöt ovat jo nousseet perunakasvustoihin. Sieltä kuoriaisia voi kulkeutua sopivien ilmavirtauksien mukana eteläiseen ja itäiseen Suomeen.

Ylitarkastaja Atro Virtanen Eviralta kertoo, etteivät koloradonkuoriaiset ole vitsauksena Oulun seudulla. Niitä ei ole hänen mukaansa koskaan Oulun seudulta varmuudella todettu.

Perunakasvustosta voi tähän aikaan löytyä aikuisia koloradonkuoriaisia ja toukkia. Aikuinen kuoriainen on noin senttimetrin mittainen. Keltaisessa selässä on 10 mustaa pitkittäisraitaa. Etuselkä on oranssi ja siinä on mustia pilkkuja.

Koloradonkuoriaisen toukka kehittyy nopeasti sellaiseksi, että sen selkä on oranssin-punertava. KUVA: Evira

Munasta vastakuoriutunut toukka on noin 1-2 millimetriä pitkä ja tummahko. Toukat kehittyvät nopeasti, ja niiden kuperan selkäosan väri muuttuu pian oranssin-punertavaksi. Pää on musta ja alhaalla kummassakin kyljessä on kaksi riviä mustia pilkkuja. Täysikasvuinen toukka on hieman yli senttimetrin mittainen.

Aikuiset kuoriaiset ja toukat syövät aluksi perunan lehdet reikäisiksi. Varsinaisen tuhotyön tekevät toukat, jotka massoittain esiintyessään syövät lehdet lähes kokonaan. Syödyt perunavarsistot muodostavat kasvustoon helposti havaittavia pesäkkeitä.

Kaikista koloradonkuoriaisepäilyistä kannattaa soittaa Eviran päivystysnumeroon 040 801 4407. Puhelmisesta vastataan varmimmin kello 9–20, myös viikonloppuisin. Puhelun yhteydessä viljelijä saa ohjeet jatkotoimista.

Toistaiseksi kaikki havaintoepäilyt ovat olleet kotelovaiheessa olevia leppäpirkkoja, jotka muistuttavat väritykseltään koloradonkuoriaisten toukkia.

Eviran sivuilta löytyy lisätietoa koloradonkuorisista sekä siitä, miten koloradonkuoriainen ja leppäpirkko eroavat toisistaan eri kehitysvaiheissa.