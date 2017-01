Alkoholilain valmistelua johtaneen ministerin erityisavustaja loikkaa Keskon leipiin – karenssia ei ole

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan (kesk.) erityisavustaja Eeva Salmenpohja siirtyy Keskon yhteiskuntasuhdejohtajaksi helmikuun alusta lähtien.



Päivittäistavarakaupan jättiläinen Kesko on ajanut alkoholin ja reseptivapaiden lääkkeiden myynnin vapauttamista. Keskon hallituksen puheenjohtaja, kauppaneuvos Esa Kiiskinen otti asian puolesta voimakkaasti kantaa edellisessä Kesko Oyj:n yhtiökokouksessa viime huhtikuussa.



– Esimerkiksi reseptivapaiden lääkkeiden vähittäiskaupan vapauttaminen ja mietojen alkoholijuomien myynnin vapauttaminen toisivat lisää kilpailua sekä tehokkuutta kauppaan ja alentaisivat kuluttajahintoja. Useimmat muut Pohjoismaat ovat jo vapauttaneet reseptivapaiden lääkkeiden myyntiä, Kiiskinen sanoi ja jatkoi:



– Alkoholimyynnin rajoitusten purkaminen tukisi voimakkaimmin pienten ruokakauppojen toimintaedellytyksiä ja turvaisi laajan kauppaverkoston säilymisen myös haja-asutusalueilla. Lisäksi Alkon myymälöiden sijoittumisen kilpailua vääristävä vaikutus pienenisi. Suomen olisi aika eurooppalaistua ja luopua holhoavasta alkoholipolitiikastaan. Viinit ja oluet ovat osa ruokakulttuuria ja kuuluvat ruoan yhteyteen niin pöydässä kuin kaupassakin. Näin pitäisi olla myös Suomessa, hän paalutti Keskon kannat.



Nyt Keskon yhteiskuntasuhdejohtajaksi siirtyy vuodesta 2015 lähtien sosiaali- ja terveysministeriössä työskennellyt ministerin erityisavustaja, jolla on tiedossaan sekä ministeriössä että hallituksessa asioista käytyjen luottamuksellisten keskustelujen sisältöjä.



Perhe- ja peruspalveluministeri Rehula on lisäksi vastannut juuri alkoholilain uudistamisesta, joka edelleen hiertää hallituspuolueiden välejä.



Tarkoitus on sallia nykyistä vahvempien oluiden myynti ruokakaupoissa, minkä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL on varoittanut johtavan alkoholikuolemien määrän nousuun.



Suomessa ei ole säädetty lailla karensseja esimerkiksi ministerien erityisavustajien siirtymiselle sellaisten yritysten palvelukseen, jotka voivat liiketoiminnassaan mahdollisesti hyötyä heidän tietämistään alun perin luottamuksellisista asioista.



Edellisen kerran vastaavanlainen tilanne syntyi syyskuussa kokoomuksen Joonas Turusen siirtyessä valtiovarainministerin erityisavustajan tehtävästä yksityisen lääkärikeskusyrityksen Mehiläisen liiketoiminnan kehityspäälliköksi perusterveydenhuolto ja ulkoistukset -liiketoimintayksikköön.



Turusen nimitys julkistettiin 28. syyskuuta, ja hän aloitti työt Mehiläisessä 18. lokakuuta.



Myös Salmenpohjan tapauksessa väliaika jää vain parin viikon mittaiseksi.