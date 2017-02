Alexander Stubb FT:ssa: USA menettää uskottavuutensa vapaan maailman johtajana – EU:n astuttava johtoon

Alexander Stubb (kok.) kirjoittaa perjantaina Financial Timesissa julkaistussa kolumnissaan Donald Trumpin johtaman Yhdysvaltojen roolista maailmanpolitiikassa.



– Yhdysvallat on nopeasti menettämässä uskottavuutensa vapaan maailman johtajana. EU voi ottaa tämän roolin yksin. Unionin pitää näyttää, miksi vapaus aina vie voiton autoritaarisesta vallasta, Stubb kirjoittaa FT:ssa.



Stubb on laatinut EU:lle kolmikohtaisen selviytymispaketin, jonka toteuttamisen ensimmäisenä askeleena EU:n pitäisi ottaa suurempi rooli liberaalien arvojen edistämisessä.



Toisena askeleena EU:n täytyy Stubbin mielestä ottaa johtoasema ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Kolumnissaan Stubb kirjoittaa USA:n kuolemasta läntisten arvojen johtovaltiona ja käyttää jonkin asian kuvainnolliseen kuolemaan viittaavaa englanninkielistä demise-verbiä.



– Yhdysvaltojen kuolema [kuvainnollisesti] siirtää voimatasapainoa itään, Stubb arvioi.







Stubb korostaa, että EU:n on oltava pragmaattisempi ja työskenneltävä Ison-Britannian kanssa yhteistyössä.



– EU ei voi luottaa Yhdysvaltojen tukeen kaikissa konflikteissa eri puolilla maailmaa. Sen täytyy myös jatkaa oman puolustuspolitiikkansa kehittämistä, Stubb painottaa.



Kolmantena askeleena EU:n pitää Suomen entisen pääministerin, ulkoministerin ja Eurooppa-ministerin mukaan ottaa vahvempi rooli maailmankaupassa.



– Trumpin hallinto ei tule taistelemaan vapaakaupan puolesta. Suurimpana talousalueena EU:n pitäisi aggressiivisesti edistää kahdenvälisiä kauppasopimuksia, Stubb vaatii ja mainitsee valmistelussa olevista kahdenvälisistä vapaakauppasopimuksista EU:n ja Japanin välisen sopimuksen.



Yhtä lailla Stubb kehottaa EU:ta solmimaan vapaakauppasopimuksen Trumpin maalitaulukseen ottaman Meksikon kanssa.



Stubb: ”Taloudellisesti Venäjä säilyy liian pienenä ottaakseen johtoaseman”







Stubbin kirjoituksesta heijastuu huoli siitä, että passiivinen EU antaisi liikaa tilaa itsevaltaiselle Venäjän presidentille Vladimir Putinille, joka yrittää tehdä Venäjästä asemaltaan Neuvostoliiton kaltaisen valtion. Putinin haluista huolimatta Stubb arvioi FT:ssa, että sekaantuminen Georgian rajakysymyksiin, Krimin miehitys ja Ukrainan sota rajoittavat Venäjän tilaa tehdä uusia ulkopoliittisia manöövereitä.



– Taloudellisesti Venäjä säilyy liian pienenä ottaakseen johtoaseman, Stubb arvioi.



Stubb esittelee tekstissään paljon argumentteja, jotka tukevat hänen pääteesiään, että nyt on EU:n hetki todistaa voimansa ja hyvyytensä.



– On Euroopan vuoro täyttää globaali valtatyhjiö, Stubb kiteyttää.



Ja miksi Trumpista ei ole johtamaan maailmaa?



– Se on yksinkertaista: et voi johtaa maailmaa etkä olla globalisaation puolustaja, jos kiellät ne molemmat, Stubb kirjoittaa FT:ssa.