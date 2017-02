Aleksanteri-instituutin johtaja: ”Kansallisen turvallisuuden kysymyksiä käsiteltävä varovaisemmin”

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtajan Markku Kivisen mukaan puolustusministeri Jussi Niinistön kommentti Ylen uutisoinnista oli liioiteltu.



Kivinen kuitenkin kertoo ymmärtävänsä kommenttia, sillä arkojen aiheiden uutisoinnissa on hänen mukaansa aito ongelma.



–Tässä liikutaan alueella, johon meillä ei Suomessa ole totuttu. Siinä on samalla kyse Suomen kansalaisten oikeuksista ja turvallisuuskysymyksistä, Kivinen sanoo.





Puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) mukaan Yleisradio aiheutti vahinkoa Suomen ja Venäjän suhteille uutisoinnillaan kaksoiskansalaisten kohtelusta Puolustusvoimissa.



Yle olisi Kivisen mukaan voinut toimia kaksoiskansalaisia käsittelevässä uutisoinnissaan hieman eri tavalla. Media tekee paljastuksia, mutta se ei ole hänen mukaansa välttämättä paras tapa tuoda kaikkea uutta tietoa esille.



– Nyt aihe skandaloitiin, mikä ei ole järkevää. Kaikki asiat eivät ole yhtä helposti julkisuudessa keskusteltavissa, ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvät asiat ovat juuri tällaisia asioita.





Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho ei kokenut Ylen uutisointia skandaalinhakuisena. Hänen mukaansa aiheesta tuli skandaali vasta sitä seuranneessa keskustelussa.



Aho myös kertoo, ettei ymmärrä Niinistön väitettä, jonka mukaan Ylen uutisointi olisi erityisesti vaikuttanut Suomen ja Venäjän suhteisiin.



– Olen samaa mieltä siinä, että ihan kaikkea ei pitäisi tuoda esiin. Mutta tässä tapauksessa ihmettelen tilannetta. Niinistö puhuu ristiriitaisesti. Hänhän on sanonut julkisuuteen saman asian, jonka Yleisradio kertoi ensin, Aho sanoo.





Kivinen muistuttaa, että kaksoiskansalaisiinkin liittyvä keskustelukin huomataan Venäjällä.



– Kun armeijassa joudutaan luomaan käytäntöjä, joista ei mielellään haluttaisi puhua julkisuudessa, olisi kaikkien intressi olisi se, että nämä asiat hoidettaisiin vähin äänin ja tyylikkäästi, Kivinen sanoo.



– Kansalliseen turvallisuuteen ja kansainväliseen tilanteeseen liittyviä kysymyksiä tulisi käsitellä myös mediassa varovaisemmin.





Ahon mukaan raja sopivan ja sopimattoman uutisoinnin välillä on kuitenkin veteen piirretty viiva.



– Sitä on vaikea määritellä tarkkaan. Toki on suotavaa käyttää journalistin ohjeita, mutta myös jonkinasteista maalaisjärkeä sen suhteen, mikä tuodaan julkisuuteen, Aho sanoo.