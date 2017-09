Älä jämähdä yhteen asentoon – yhtä ja ainoaa hyvää työasentoa ei ole

Istumisen haitoista on varoiteltu jo pitkään. Mutta pelkkä seisominenkaan ei tee autuaaksi, Terveystalon työfysioterapeutti Juha Ervasti sanoo.



Monella alalla työ on kuitenkin yhä enemmän paikoillaan oloa, siis staattista istumista tai seisomista oman työpisteen ääressä.



Ervastin mukaan liian pitkään jatkuva paikallaan olo rasittaa tuki- ja liikuntaelimiä sekä niveliä. Myös lihakset jännittyvät ja alkaa väsyttää. Se, kuinka nopeasti saa rasitusoireita, on yksilöllistä. Työskentelyasentoa kannattaakin opetella vaihtamaan säännöllisesti jo ennen kuin mitään kipuja tai oireita on ehtinyt tulla.



Ervasti kertoo, että virheellinen seisoma-asento voi aiheuttaa notkoselän, josta seuraa kipuja selän lisäksi jalkoihin. Huonossa istuma-asennossa ovat puolestaan kovilla niska- ja hartiaseutu sekä kädet.





Ervasti korostaa, että yhtä ja ainoaa hyvää työasentoa ei ole.



– Yhden tietty asento on toiselle myrkkyä. Siksi ne pitää katsoa aina yksilöllisesti.

Hänen mukaansa 3–4 erilaista asentoa riittää pitkälle.



– Jos käytössä on korkeussäädettävä sähköpöytä ja tavallisen toimistotuolin lisäksi vaikka satulatuoli, vaihtoehtoja on jo tarpeeksi.



Hyvät kengät sekä ergonomisesti muotoiltu, sopivan joustava seisontamatto vähentävät myös seisomatyön rasitusta. Tärkeintä on kuitenkin riittävä liike.



Pitkä paikallaan olo hidastaa lihasten aineenvaihduntaa. Lisäksi nestetasapaino voi heiketä. Ervasti muistuttaa juomaan vettä säännöllisesti etenkin ilmastoiduissa toimistotiloissa.



Ervasti antaa synninpäästön myös hetkelliselle ryhdin repsahtamiselle.

– Ei haittaa, vaikka hetken röh- nöttää. Siihen ei kuitenkaan saa jäädä pitkäksi aikaa, hän korostaa.





Työ imaisee helposti mukanaan, ja huomaamme muutaman tunnin kuluttua olleemme lähes samassa asennossa. Ei siis ihme, jos lihakset tuntuvat olevan jumissa ja pää tukkoinen.



Yksi hyvä keino Juha Ervastin mukaan on laittaa esimerkiksi kännykkään muistutus 45 minuutin välein. Olon virkistämiseen riittää, että nostaa katseensa hetkeksi kaukaisuuteen ja vähän taivuttelee kroppaansa.



Työpöydän ja -tuolin säädöt jäävät usein tekemättä, joko laiskuudesta tai tietämättömyydestä. Viitseliäisyyden puute johtaakin helposti yhteen asentoon jämähtämiseen koko työpäivän ajaksi.



Hyvä hetki tarkistaa työpisteen säädöt sopiviksi on Ervastin mukaan lounaan jälkeen. Näytön korkeutta voi olla syytä muuttaa, samoin pöydän ja tuolin.



– Työtuolit eivät yleensä ole mitään heittoistuimia. Niitä voi ja kannattaa säätää. Siten löytää itselle sopivimman asennon. Ei kannata pelätä, että kerran tehdyt säädöt menevät pilalle. Ne saa kyllä takaisin.





Olennaista on myös riittävä taukojen pitäminen. Kaikkien paussien ei tarvitse olla edes pitkiä.



– On oikeastaan sama, miltä ihmisen työasento näyttää minun tai toisten silmissä. Jos se tuntuu mukavalta eikä siitä tule ongelmia, silloin asento on hyvä, Ervasti sanoo.



Hän kuitenkin korostaa, että työfysioterapeuttien vinkkejä on hyvä kuunnella. Siksi kannattaa olla ajoissa hereillä ja kysyä apua työterveyshuollosta, jos tuntuu, ettei itse osaa säätää työpistettään sopivaksi.



– Ennaltaehkäisynkin vuoksi asiaa kannattaa miettiä ajoissa, ettei oireita tulisi myöhemminkään.



Ervasti nostaa esiin myös työssä viihtymisen, joka sivuaa likeisesti ergonomiaa.



– Jos työssään ja työpaikallaan ei viihdy, silloin on hankala olla missä vaan.