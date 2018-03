Aktiivimallin vaikutukset näyttävät jäävän alkuvuonna pieniksi

Työttömyysturvan aktiivimallilla ei ole alkuvuoden tilastojen perusteella ollut järisyttävää vaikutusta, arvioi Kelan tilastoasiantuntija Heidi Kemppinen.

Kelan ennakkotietojen mukaan tammi-maaliskuussa 46 prosenttia Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavista työttömistä on täyttänyt aktiivisuusehdon ja 54 prosenttia ei ole. Lukemat saattavat vielä tarkentua, mutta melkoisella varmuudella voi sanoa, että noin puolella Kelan työttömyysetuutta saavista etuutta leikataan huhtikuun alusta alkaen.

Aktiivimallin aiheuttama aktivointivaikutus näyttäisi jäävän melko pieneksi, sillä jo joulukuussa 42 prosenttia Kelan työttömyysetuutta saaneista täytti aktiivisuusehdot, vaikka silloin ei ollut vielä vaaraa työttömyystuen leikkaamisesta.

- En vielä uskalla sanoa muuta kuin että ei ole suurta muutosta lähtötilanteesta. Mitään järisyttävää ei ole tapahtunut ainakaan tähän päivään mennessä kertyneiden tietojen perusteella, Kemppinen sanoi STT:lle.

Nyt julkistettu tilasto ei ole täysin vertailukelpoinen joulukuun tilaston kanssa, sillä siihen kuuluvat vain ne, jotka ovat saaneet Kelan työttömyysetuutta koko tammi-maaliskuun ajan.

- Siitä puuttuvat työttömyysetuudelta poistuneet ja juuri tulleet. Koko sen kolmen kuukauden jakson aikana täytyy saada työttömyysturvaetuutta että on aktiivimallin kohdejoukossa. Silloin ei tarvitse aktiivisuusvelvoitteita täyttää, jos on juuri poistumassa tai on juuri tullut työttömäksi, Kemppinen selvittää.

Tuoreet luvut voivat vielä tarkentua senkin takia, että vielä on maksamatta paljon maaliskuulle kohdistuvia etuuksia.

- Eli nämä työttömät jotka ovat vasta maaliskuussa täyttäneet ehdot, eivät ole tässä 46 prosentissa mukana. Varmastikin se osuus siitä vielä nousee, mutta en tiedä paljonko.

Valtaosa aktivoitui työllistymispalveluilla

Kemppinen korostaa, että Kelan etuuksien saajista valtaosa täyttää aktiivisuusehdot työllistämistä edistävän palvelun tai muun vastaavan toimenpiteen kautta. Vain noin neljännes on täyttänyt aktiivisuusvelvoitteen työ- tai yritystoiminnan kautta.

Aktiivisuusehdon täyttämisessä on melko suuria alueellisia eroja. Parhaiten se on täytetty Pohjanmaalla, jossa 57 prosenttia Kelan työttömyysetuuden saajista on täyttänyt aktiivisuusehdon. Pohjois-Savossa on alhaisin osuus, 39,9 prosenttia.

Kelan tilastoissa ei ole mukana ansiopäivärahan saajia. Heidän aktiivisuustietonsa saadaan myöhemmin keväällä.

Kiistelty aktiivimalli astui voimaan vuoden alussa. Työttömyyskorvausta leikataan 4,65 prosenttia, jos työtön ei kolmen kuukauden aikana ole tehnyt vähintään 18 tuntia palkkatyötä, tienannut yrittäjänä 241:tä euroa tai osallistunut työllistymispalveluihin viitenä päivänä.

Hallitus on luvannut seurata aktiivimallin vaikutuksia.

