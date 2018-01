Suomessa on työllisiä 2.5 miljoonaa. Aloitteen on allekirjoittanut 0.1 miljoonaa eli alle 5 % työllisten määrästä. Eläkeläiset ja opiskelijat mukaan lukien luku on alle 1%. Paljon melua tyhjästä, äänestys hoidetaan demokratiassa eduskunta vaaleissa.