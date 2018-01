Kyllä nyt pitäisi ymmärtää jo kumota tämä rankaisumalli. Työantajat pitäisi aktivoida palkkaamaan yli 45 vuotiaita. Ymmärtämys siitä on kadonnut että kokenut työtekijä on itseasiassa tehokkain sen vuoksi että hän tekee oikeita asioita, kokematon tekee kalliita virheitä. jos työttömiä halutaan aktivoida niin se tapahtuu maksamalla työstä oikea palkka. Hallituksen malli on jälleen lisäksi perustuslain vastainen