Aktiivimalli-mielenilmaus pysäyttää suuren osan koko Suomen joukkoliikenteestä perjantaina - vain junat kulkevat

Hieno homma! On jo korkea aika näyttää hallitukselle mitä mieltä työttömät ja työläiset ovat sen typerästä aktiivimallista ja vielä hölmömmästä työnpakkohakulaista, joka on tulollaan. Sipilän hallitus tuntuu olevan täynnä vallankäyttäjiä, jotka laativat lakejaan omaksi ilokseen välittämättä selvittää niiden vaikuttavuusarvioita tai tarkoituksenmukaisuutta. Perjantain mielenilmaus on hallituksen itsensä tilaama.