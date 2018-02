Ajokeli on tänään huono Lapissa, huomenna Etelä-Suomessa

Ajokeli on tänään huono koko Lapissa, varoittaa Ilmatieteen laitos. Tiesäästä mahdollisesti vaarallisen tekee jäätävä tihkusade.

Huomenna ajokeli paranee Lapissa, mutta huonoa ajokeliä on luvassa Etelä-Suomeen. Ajokelin arvioidaan olevan huomenna huono Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Ajokeliä heikentävät jäätävä tihkusade ja lumisade.

Huonon ajokelin arvioidaan jatkuvan Etelä-Suomessa myös maanantaina. Ilmatieteen laitos varoittaa myös, että maanantaina lounaisilla merialueilla puhaltaa kova etelätuuli.

Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on tänään enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee paikoin. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on paikoin lumisadetta ja mahdollisesti myös jäätävää tihkusadetta. Pakkasta on enimmillään kymmenen astetta. Idässä pakkanen voi laskea yöllä lähes 15 asteeseen.

Lapissa on huomiseen iltapäivään saakka enimmäkseen pilvistä ja paikoin heikkoa lumisadetta tai jäätävää tihkua. Pakkasta on enimmillään kymmenen astetta.