Ajokeli muuttuu iltapäivästä huonoksi maan eteläosassa lumisateen sekä pöllyävän lumen takia. Huonosta ajokelistä varoittavan Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli muuttuu huonoksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Lapissa on osaksi selkeää ja poutaa ja lämpötila on päivällä kahden ja yhdeksän pakkasasteen välillä.

Suomenlahden länsiosaan ja Pohjois-Itämerelle on annettu kovan tuulen varoitus sekä aallokkovaroitus. Lisäksi Suomenlahdelle, Pohjois-Itämeren itäosaan, Saaristomerelle ja Selkämerelle on annettu jäätämisvaroitus.