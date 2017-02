Ajoimme aikatauluista parjatun länsimetron testijunalla – tältä siellä näytti ja tuntui

Espoon Tapiolan asemalla tuoksuu uudelta. Maan alle metroaseman laitureille johtavat kolmet rullaportaat.



Länsimetron metrojuna näyttää siltä, mihin Helsingissä on metrossa tottunutkin: oranssilta. Testijunia kulkee raiteilla kahden ja puolen minuutin välein.



Viime viikolla Länsimetro-yhtiö kertoi, että sillä on tekninen valmius aloittaa metroliikenne Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään kesäkuussa. Näin ei silloin kuitenkaan vielä käy, sillä Helsingin seudun liikenne HSL päättää matkustajaliikenteen aloittamisesta. HSL:n mukaan se voidaan aloittaa elokuussa.



Aiemmin arvio oli, että Länsimetro Oy:llä olisi valmius aloittaa liikenne ensin Tapiolaan tämän vuoden huhtikuussa. Se ei toteudu. Sama arvio aikataulusta on edelleen voimassa, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Ville Saksi.



Länsimetro on tullut tunnetuksi muuallakin Suomessa kuin Helsingissä. Sen valmistuminen on viivästynyt useita kertoja. Viime keväänä kerrottiin, että metron avajaisia vietettäisiin elokuussa. Kesän alussa yhtiön johto tiedotti, että näin ei käy. Paljastui, että metron rakentaminen oli pahasti myöhässä.

Katso Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi esittelee metroa ja kertoo muun muassa sen, pitääkö länsimetron viimeisin valmistumisaika-arvio kutinsa.

Sisällä testijunassa sisäilman lämpötila nousee noin kahteenkymmeneen asteeseen. Se tietää sitä, että talvivaatteissa tulee kuuma.



Länsimetro-yhtiön viestintäjohtaja Satu Linkolan mukaan kuumuus johtuu siitä, että tässä testiajossa junan ovet eivät välillä avaudu asemilla. Kyse ei ole mediaa varten järjestetystä testiajosta, vaan tavallisesta testiajosta, joka ajaa reitin Tapiola–Matinkylä–Lauttasaari–Tapiola.



Juna, jolla matkustamme, on Espanjasta länsimetroa varten tilattu M300-juna, jonka päästä päähän ja vaunusta toiseen voi kävellä. Niin Linkola kuin Saksi kehuvat junatyypin turvallisuutta.



HSL:n metronkuljettaja Toivo Koponen sanoo, että ajaminen uudella metrojunalla on periaatteessa samanlaista kuin sitä vanhemmilla malleilla.



– Juna kääntyy hieman eri tavalla, hän lisää.

Länsimetron matkustajaliikenteen on määrä alkaa elokuussa. KUVA: Kimmo Penttinen

Tällä hetkellä Länsimetro-yhtiö tekee lähinnä turvallisuuteen liittyviä testejä, joihin kuuluvat myös paloviranomaisten tekemät tulva- ja tulipalotestit.



Länsimetron kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 1 186 miljoonaa euroa. Valtio on sitoutunut länsimetron rakennuskustannuksiin 30 prosentin osuudella.



Helsinki ja Espoo jakavat länsimetron kustannukset niin, että Espoon osuus on noin 85 prosenttia ja Helsingin 15 prosenttia. Käytännössä kaupungit maksavat omalla alueellaan syntyvät rakennuskustannukset.

Korjattu: Länsimetron kokonaiskustannusten määrä 1 186 miljoonaa euroa.