Liian moni hyväosainen osoittaa tietämättömyyttä heikompien arjesta ja hämmästelee ääneen ihmisten tietämättömyyttä. Tätä mieltä on keskustaa lähellä olevan Ajatuspaja e2:n johtaja Karina Jutila.



Hän toteaa Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-kirjasarjaan kirjoittamassaan kirjassa Pilaako eliitti Suomen?, että erilaisuuden sietäminen on vähentynyt.



– Iso osa suomalaisista on pettyneitä, kyllästyneitä ja vihaisia, eikä tilanne muutu, jos eliitti katsoo heitä nenänvartta pitkin, Jutila kirjoittaa.



Eliitin ylimielinen asenne alleviivaa ihmisten erilaisuutta ja vahvistaa vastakkainasettelua. Se näkyy keskustelun kärjistymisenä, minkä seurauksena maltillinen enemmistö harkitsee vetäytymistä yhteiskunnallisesta keskustelusta.



Räyhäyskulttuurin jatkuminen voi Jutilan mukaan aiheuttaa pysyviä vaurioita suomalaisen yhteiskunnan kykyyn luottaa ja sopia. Hän toivoo, ettei eliitti ajattele ärtyneiden suomalaisten lamaantuvan ja vetäytyvän hiljaa katsomoon.



Usko päättäjiin voi Jutilan mukaan palautua eliitin maltillisella erilaisuutta ymmärtävällä otteella. Nyt poliitikot eivät osaa esittää ratkaisuja tavalla, jonka ihmiset ymmärtävät ja hyväksyvät.