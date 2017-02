Aivovammaliitto: Pyöräilykypärä saisi pysyä laissa ja päässä lakiuudistus lausunnolla

Aivovammaliitto on huolestunut suunnitelmasta, joka mukaan tieliikennelain uudistuksen yhteydessä polkupyöräkypärän ja heijastimen käyttöä suosittavat säännökset poistettaisiin laista.



– Toivon todella, että kypäräsuositus siellä säilyy. Sen puuttuminen vaikeuttaisi entisestään jo vaikeaa valistustyötä, toteaa Aivovammaliiton toiminnanjohtaja Anne Porthén.



Voimassa olevan tieliikennelain mukaan polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää. Se on suositus. Laki suhtautuu samoin heijastimeen.



Porthén muistuttaa, että kypärän suojaavuus on hyväksi todettu onnettomuustilanteessa.



– Eihän se onnettomuuksia poista eikä kaikkia aivovammojakaan, mutta se ehkäisee niiden syntymistä tai lieventää niitä.



Porthén ei olisi kirjaamassa lakiin pyöräilykypärän käyttöä rangaistuksen uhalla, mutta pitäisi nykyisen suosituksen voimassa.



– Valvonta olisi vaikeaa. Parasta olisi saada aikaan asennemuutos suhtautumisessa kypärään, ja nyt lakiin kirjattu suositus on tukena valistustyössä, Porthén toteaa.



Pyöräliitto: laki ei voi valistaa



Pyöräliiton puheenjohtaja Otto Kivekäs on eri mieltä.



– Lain tehtävä ei ole valistaa tai suosittaa, vaan määrätä ja velvoittaa. Kypärää on silti viisasta käyttää, mutta lakia se ei vaadi. Pyöräilijä itse tietää milloin ja missä siihen on tarvetta, Kivekäs muistuttaa.



Pyöräliitto on tyytyväinen lausuntokierrokselle lähteneen esityksen henkeen. Uudistuksen tavoitteena on palvella erityisesti pyöräilijöitä ja jalankulkijoita.



– Tärkeintä on kannustaa ihmisiä pyöräilemään enemmän, ja esitys niin tekee. Lain kypäräsuositus sotii tätä tavoitetta vastaan. Pyöräliikenteen turvallisuuden kannalta tärkein tekijä on pyöräilijöiden suuri määrä, ja kaikki pyöräilyä edistävät päätökset ovat siksi hyväksi, hän toteaa.



Liikenneturva: Selkänoja valistukselle



Liikenneturva on samoilla linjoilla Aivovammaliiton kanssa. Suositus laissa on ongelmallinen, mutta se on silti toiminut valistuksen selkänojana.



Lakiuudistuksen tavoitteena on, että tienkäyttäjät ottaisivat enemmän vastuuta omasta liikenneturvallisuudestaan. Esityksen mukaan polkupyöräkypärän ja heijastimen käyttöön kannustettaisiin tehokkaammilla keinoilla.



– Toistaiseksi on jäänyt epäselväksi mitä ne keinot olisivat. Nykylaki on palvellut tiedotusta ja valistusta, ja sen puuttuminen olisi haaste, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen toteaa.



Liikenneturvan mukaan vuonna 2014 kypärää käytti 41 prosenttia pyöräilijöistä. Vuonna 1990 kypärä keikkui vain 4 prosentin päässä.



Heijastimenkin Liikenneturva soisi yleistyvän nykyisestä. Vuonna 2014 kuolemaan johtaneista jalankulkuonnettomuuksista 16 tapahtui pimeällä tai hämärässä. Menehtyneistä 15 ei käyttänyt heijastinta. Heistä kolme olisi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien arvion mukaan voinut pelastua heijastinta käyttämällä.



Tieliikennelain kokonaisuudistus on edennyt lausuntovaiheeseen. Luonnokseen sisältyvät muun muassa liikennesäännöt sekä säännöt liikenteenohjauksesta, ajoneuvon käyttämisestä ja lain rikkomisesta.



Liikenne- ja viestintäministeriö odottaa lausuntoja 13. huhtikuuta mennessä.