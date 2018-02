Muutos on oikeansuuntainen, koska äitiysavustus ei ole mikään avustus, vaan investointi tulevaisuuteen. Syntyvyys on alentunut ja väestönkasvu kääntynyt miinukselle. Lapsiperheiden asemaa on parannettava. Autovero on se pahin lapsiperheiden vihollinen, joka pitää saada viimein pois päiviltä.