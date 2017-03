Airpro: Työntekijöidemme palkat ovat nousseet yli kiky-sopimuksen linjan

Ilmailualan unioni järjestää huomisaamuna seuraavan työnseisauksensa osana työtaistelua, jonka tarkoituksena on parantaa lentoasemilla Finavian tytäryhtiö Airpron palveluksessa työskentelevien IAU:laisten työehtoja.



Aiemmin IAU on kertonut, että Airpron työntekijät ovat palkoissaan huomattavasti muita samaa työtä tekeviä jäljessä. Puheenjohtaja Juhani Haapasaaren mukaan palkkoja pitäisi korottaa jopa viidenneksellä, jos haluttaisiin kuroa ansiotason kuilu umpeen.



Nyt Airpro liittyy mukaan sanailuun. Sen mukaan yhtiön henkilöstön palkat kohosivat viime vuonna 3,6 prosenttia, eli selvästi yli yleisen kilpailukykysopimuksen linjan. Airprossa vakituisen kokoaikaisen työntekijän keskiansio oli viime vuonna 2 700 euroa kuukaudessa.



– Suomen halvat lentoasemamaksut ja Airpron tarjoamat tehokkaat lentoliikenteen palvelut ovat yhdessä tukeneet Suomen lentoliikenteen menestystarinaa viime vuosina. Liiketoimintamallimme on tarjonnut isolle määrälle työntekijöitämme kehittyvän työpaikan ja hyvät henkilöstöedut. Emme voi hyväksyä, että joutuisimme romuttamaan nykyisen toimintamallin, palaamaan lakkoilijoiden painostuksesta lentoliikenteessä monopoliaikana syntyneisiin viipaloituihin työnkuviin sekä vaarantamaan näin Suomen lentoliikenteen kasvua ja alan työllisyyttä, sanoo Airpron toimitusjohtaja Janne Hattula tiedotteessa.



Työnseisaus alkaa maanantaiaamuna kello 03 ja sen on tarkoitus jatkua aamuyhdeksään asti.